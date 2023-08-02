13 Tahun Menikah, Melaney Ricardo Ungkap Tantangan Bersuamikan Bule

PRESENTER kondang Melaney Ricardo baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang ke-13 bersama sang suami, Tyson Lynch.

Merayakan momen romantis dan bahagia, pasangan ini diketahui merayakannya dengan makan malam romantis hanya berdua, tanpa kedua anak-anaknya. Meski tetap langgeng di usia pernikahan sudah lewat satu dekade, tepatnya sudah 13 tahun lamanya, Melaney menyebut tentunya jadi tantangan tersendiri bersuamikan seorang bule dengan latar belakang budaya berbeda.

Ia mengaku, perbedaan latar belakang budaya di antara pasangan suami-istri ini, bukanlah hal yang bisa dipandang remeh meski saling cinta satu lain.

"Kalau mau menikah sama bule ini yang pertama kali harus diperhatikan adalah perbedaan budaya,” kata Melaney kala dijumpai awak media di Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Instagram @melaney_ricardo)

“Sebab orang mikirnya 'bisa lah diusahakan kan cinta', tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang besar," imbuhnya.