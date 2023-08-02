Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

13 Tahun Menikah, Melaney Ricardo Ungkap Tantangan Bersuamikan Bule

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:35 WIB
13 Tahun Menikah, Melaney Ricardo Ungkap Tantangan Bersuamikan Bule
Melaney Ricardo dan Tyson Lynch, (Foto: Instagram @melaney_ricardo)
A
A
A

PRESENTER kondang Melaney Ricardo baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang ke-13 bersama sang suami, Tyson Lynch.

Merayakan momen romantis dan bahagia, pasangan ini diketahui merayakannya dengan makan malam romantis hanya berdua, tanpa kedua anak-anaknya. Meski tetap langgeng di usia pernikahan sudah lewat satu dekade, tepatnya sudah 13 tahun lamanya, Melaney menyebut tentunya jadi tantangan tersendiri bersuamikan seorang bule dengan latar belakang budaya berbeda.

Ia mengaku, perbedaan latar belakang budaya di antara pasangan suami-istri ini, bukanlah hal yang bisa dipandang remeh meski saling cinta satu lain.

"Kalau mau menikah sama bule ini yang pertama kali harus diperhatikan adalah perbedaan budaya,” kata Melaney kala dijumpai awak media di Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Instagram @melaney_ricardo) 

“Sebab orang mikirnya 'bisa lah diusahakan kan cinta', tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang besar," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144091/kenapa_ada_fenomena_perempuan_mau_memilih_laki_laki_yang_statusnya_di_bawah-7uxo_large.jpg
Kenapa Ada Fenomena Perempuan Mau Memilih Laki-laki yang Statusnya di bawah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144076/lagi_ngetren_hipogami_apa_dampak_negatifnya_buat_wanita-6vmA_large.jpg
Lagi Ngetren Hipogami, Apa Dampak Negatifnya Buat Wanita?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3143868/hipogami-2ch9_large.jpg
Mengenal Fenomena Hipogami, Perempuan Sukses Memilih Pasangan dengan Status Lebih Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/612/2951495/mau-nikah-7-pertanyaan-ini-wajib-dibicarakan-dengan-pasangan-UOTNfjE9ln.jpg
Mau Nikah? 7 Pertanyaan Ini Wajib Dibicarakan dengan Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/612/2833567/siap-siap-menikah-4-topik-penting-ini-harus-dibicarakan-dengan-calon-ibu-mertua-EHuYoIumKM.JPG
Siap-siap Menikah? 4 Topik Penting Ini Harus Dibicarakan dengan Calon Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/612/2753588/5-kunci-suami-bisa-ciptakaan-kebahagiaan-rumah-tangga-5CntxOPbXz.jpg
5 Kunci Suami Bisa Ciptakan Kebahagiaan Rumah Tangga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement