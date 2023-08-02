Pentingnya Parents Day Untuk Mendekatkan Diri Orangtua dan Anak

UNTUK pertama kalinya Kolese Kanisius menyelenggarakan acara Parents Day. Kegiatan Parents Day ini diikuti oleh sebanyak 4.500 peserta yang terdiri dari orang tua, siswa, guru dan karyawan.

Parents day diawali dengan acara fun walk yang menempuh jarak sejauh 5 km melalui rute sekitar Jalan Thamrin dan Menteng, kemudian dilanjutkan dengan penampilan para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler dan seni wajib. Penampilan ini diantaranya adalah paduan suara, Canisius Wind Ensamble (CWE), band, teater, organis, strings, canimatografi, apresiasi film, fotografi, karya ilmiah dan lainnya.

Direktur Kolese Kanisius, Thomas Gunawan Wibowo, M.Ed menjelaskan. melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengenalkan visi dan misi yang baru serta bersama dengan para orang tua ingin mengapresiasi para kanisian untuk menampilkan bakat dan minat mereka di bidang seni. Sarana ini diberikan bagi semua siswa agar dapat mengaktualisasikan diri dan menyalurkan bakat serta minat mereka yang mungkin tidak terakomodasi pada lomba-lomba yang diselenggarakan selama ini.