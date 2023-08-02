Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Parents Day Untuk Mendekatkan Diri Orangtua dan Anak

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:25 WIB
Pentingnya Parents Day Untuk Mendekatkan Diri Orangtua dan Anak
Pentingnya parents day (Foto: Shine)
A
A
A

UNTUK pertama kalinya Kolese Kanisius menyelenggarakan acara Parents Day. Kegiatan Parents Day ini diikuti oleh sebanyak 4.500 peserta yang terdiri dari orang tua, siswa, guru dan karyawan.

Parents day diawali dengan acara fun walk yang menempuh jarak sejauh 5 km melalui rute sekitar Jalan Thamrin dan Menteng, kemudian dilanjutkan dengan penampilan para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler dan seni wajib. Penampilan ini diantaranya adalah paduan suara, Canisius Wind Ensamble (CWE), band, teater, organis, strings, canimatografi, apresiasi film, fotografi, karya ilmiah dan lainnya.

 anak

Direktur Kolese Kanisius, Thomas Gunawan Wibowo, M.Ed menjelaskan. melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengenalkan visi dan misi yang baru serta bersama dengan para orang tua ingin mengapresiasi para kanisian untuk menampilkan bakat dan minat mereka di bidang seni. Sarana ini diberikan bagi semua siswa agar dapat mengaktualisasikan diri dan menyalurkan bakat serta minat mereka yang mungkin tidak terakomodasi pada lomba-lomba yang diselenggarakan selama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935//viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/629/3179963//me_time-3Yzm_large.jpg
Ibu Juga Butuh Istirahat, Ini Cara Sederhana Menikmati Me-time di Tengah Kesibukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/614/3176037//berbakti_kepada_orangtua-UZNP_large.jpg
Apa Saja Amalan untuk Orang Tua yang Sudah Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/629/3174881//franka_nadiem-ILcN_large.jpg
Franka Makarim : Anak-Anak Selalu Menanyakan Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/629/3171422//bully-1vps_large.jpg
5 Cara Ajarkan Anak Bela Diri Hadapi Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/330/3171425//berbakti_kepada_orangtua-bDPh_large.jpg
Berbakti pada Orangtua: Kunci Ridha Allah dan Keberkahan Hidup
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement