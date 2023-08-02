Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Bungsu Ulang Tahun, Alyssa Soebandono Beri Pesan Manis dan Menyentuh

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |23:32 WIB
Anak Bungsu Ulang Tahun, Alyssa Soebandono Beri Pesan Manis dan Menyentuh
Alyssa Soebandono beri pesan dan doa menyentuh di ulang tahun sang anak, (Foto: Instagram @alyssasoebandono)
KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti keluarga kecil Alyssa Soebandono, yang tengah merayakan momen peringatan ulang tahun putra keduanya, sang anak bungsu, Malik Mahendra Herlino.

Lewat akun Instagram miliknya, istri pesinetron Dude Herlino itu membagikan ucapan spesialnya untuk sang anak tercinta. Mengunggah kolase foto-foto anak bungsunya yang sedang tersenyum manis, Alyysa menyertakan pesan dan doa manis nan menyentuh.

Dalam keterangan unggahannya, Icha-begitu ia akrab disapa, sebagai ibu ia berharap agar pesan yang ditulisnya melalui unggahan tersebut suatu saat bisa dilihat sang anak ketika telah beranjak dewasa nanti.

 BACA JUGA:

“Pesan untuk Malik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malik, Ini Bunda yang menuliskan pesan sederhana untuk Malikz Nanti saat Malik sudah besar, Malik baca pesan ini yah,” tulis Alyssa, melalui akun Instagramnya, @ichasoebandono, Rabu, (2/8/2023).

Sebagai ibu, Icha mengungkapkan bahwa ia sendiri tak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Dan anak keduanya kini telah besar dan beranjak dewasa.

(Foto: Instagram @ichasoebandono)

“Hari ini, genap sudah usia Malik menjadi 6 tahun. Cepat sekali yah waktunya berlalu, Nak. Dari Malik lahir sampai hari ini, rasanya Bunda masih belum menyangka bahwa sekarang Malik sudah bertambah besar dan suatu saat nanti, akan beranjak dewasa,” tuturnya.

