HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 3 Agustus: Cancer Jaga Keuangan Tetap Terkontrol, Virgo Harus Ekstra Sabar

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 3 Agustus: Cancer Jaga Keuangan Tetap Terkontrol, Virgo Harus Ekstra Sabar
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
SEPERTI apa prediksi keberuntungan Anda hari ini, berdasarkan dari tanda zodiak yang dimiliki? Daripada penasaran, dikutip dari New York Daily, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para pemilik zodiak Cancer, Leo dan Virgo.

1. Cancer: Menuju akhir pekan ini, menjaga keuangan untuk tetap tenang dan terkontrol dengan baik jadi fokus para Cancer. Lanjutkan, karena ini adalah langkah yang bijaksana. Mengingat kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi selanjutnya, dan banyak hal yang tak bisa diprediksi di sektor sosial.

2. Leo: Hari para Leo di Kamis ini cukup pusing dan melelahkan karena ada konflik di salah satu hubungan dekat Anda yang terbuka ke publik hari ini. Anda harus memutuskan mana yang lebih penting, mempertahankan citra sempurna atau segera benar-benar memecahkan masalah meski harus mengakui kesalahan.

3. Virgo: Para Virgo harus sabar hari ini untuk urusan pekerjaan, karena pekerjaan Anda tidak serta merta bisa langsung menghasilkan sensasi dan reaksi terkesan dari orang lain.

(Rizky Pradita Ananda)

      
