Ramalan Zodiak 3 Agustus: Aries Digoda Teman, Gemini Jaga Kata-kata!

BAGAIMANA nasib penerawangan keberuntungan Anda hari ini, berdasarkan dari tanda zodiak yang dimiliki? Daripada penasaran, dikutip dari New York Daily, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan juga Gemini.

1. Aries: Godaan jadi kata kunci hidup para Aries hari ini, karena ada dorongan berisiko tapi sekaligus juga menggoda dari teman. Waspada, karena bisa mempengaruhi Anda untuk bertindak sembrono di sektor keuangan sebab jadi mungkin tergoda untuk membelanjakan uang yang tidak sesuai anggaran untuk sekadar kesenangan semata.

2. Taurus: Urusan keluarga jadi fokus para Taurus di pertengahan pekan ini, hal ini demi terwujudnya keharmonisan keluarga yang Anda selama ini. Pada saat yang bersamaan, Anda juga harus memberi ruang bagi semua orang untuk bisa bernapas.

3. Gemini: Menjaga agar percakapan tetap ringan mungkin menjadi tantangan para pemilik zodiak Gemini di hari ini. Mengingat Anda tidak ingin memulai pertengkaran dengan siapa pun, tapi yang namanya provokasi meski kecil bisa memicu pertengkaran dan perpecahan. Tahan diri dan mulut, jangan sampai Anda secara impulsif meluncurkan kata-kata kasar yang merusak.

(Rizky Pradita Ananda)