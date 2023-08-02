Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |04:00 WIB
Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita
Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita (Foto: Instagram/@
MENGUAK siapa sebenarnya pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita. Ya, sejak dipersunting Denny Caknan, nama selebgram Bella Bonita langsung jadi sorotan. Banyak orang yang penasaran dengan kehidupannya, termasuk masa lalunya.

Beberapa akun gosip mengungkap sosok Danan yang diduga merupakan orang yang ada di masa lalu Bella Bonita. Bella Bonita juga dituduh sebagai wanita simpanan pria yang paruh baya itu.

Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita

(Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita, Foto: Instagram/@lambe_danu)

Hal itu diketahui dari foto yang diduga Bella Bonita bersama seorang pria saat berada di dalam mobil yang juga disinyalir adalah Danan hingga viral di media sosial. Di foto itu Bella foto selfie memakai off shoulder pink dan kacamata. Dia pun menunjukkan sosok laki-laki di belakangnya yang sedang fokus menyetir.

