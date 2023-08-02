Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Ucapan Selamat Datang Agustus 2023, Kata Bijak dan Bermakna

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:37 WIB
50 Ucapan Selamat Datang Agustus 2023, Kata Bijak dan Bermakna
Ucapan (Foto: Freepik)
A
A
A

DERETAN ucapan Selamat Datang Agustus 2023 menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Agustus merupakan bulan baru yang memiliki arti bagi banyak orang untuk membagikan pesan, harapan, salam, doa kepada kerabat, sahabat, maupun kolega mereka.

Berikut ini ucapan Selamat Datang Agustus 2023 dilansir dari Brandspurng:

1. Semua yang menjadi milik Anda bulan ini dan seterusnya akan baik-baik saja. Selamat datang Agustus 2023.

kata-kata bijak

2. Pintu keberkahan akan dibukakan untukmu dan keluargamu sepanjang bulan ini, dan selamanya. Selamat datang untuk kalian semua dari saya.

3. Semoga Anda terus berada dalam naungan Yang Mahakuasa bulan ini dan selamanya. Semoga penuh berkah.

4. Tidak ada jejak kesedihan yang terkait dengan rumah Anda bulan ini tetapi Anda akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Selamat menjalani bulan yang mulia.

5. Selama ada Tuhan di Surga, Anda tidak akan pernah mengenal rasa malu tetapi sukacita abadi. Selamat datang bulan baru untukmu.

6. Setiap roh yang bekerja untuk memposisikan ulang takdir Anda akan musnah oleh api dan Anda akan mengatasi semua tantangan di bulan ini.

      
