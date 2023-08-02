Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Makeup dan Outfit ala Barbie Makin Diminati Fashionista untuk Tampil Cantik

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:40 WIB
Makeup dan Outfit ala Barbie Makin Diminati Fashionista untuk Tampil Cantik
Fashion dan makeup ala Barbie makin diminati (Foto: Instagram)
A
A
A

FILM Barbie telah membius jutaan orang dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Deretan brand lokal pun memanfaatkan momen ini untuk berkarya.

Dari mulai brand lokal fashion dan beauty, dengan ciri khas masing-masing membuat inspirasi outfit baju juga makeup ala Barbie. Hasilnya pun membius mata para fashionista. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya dilansir dari laman Tokopedia.

Makeup ala Barbie laris

ESQA Cosmetics

Brand lokal kecantikan yang didirikan oleh Kezia Trihatmanto dan Angelina Cindy ini meluncurkan koleksi spesial Barbie x ESQA, berupa cream blush sekaligus contour, lip stain dan eyeshadow.

“Kolaborasi ini ingin menginspirasi setiap perempuan agar menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri, serta berani mengeksplorasi berbagai hal,” ujar Kezia.

SOVLO

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935418/5-tips-make-up-anti-longsor-bisa-tahan-seharian-YW2qjsdNHO.jpg
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement