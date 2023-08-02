Makeup dan Outfit ala Barbie Makin Diminati Fashionista untuk Tampil Cantik

FILM Barbie telah membius jutaan orang dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Deretan brand lokal pun memanfaatkan momen ini untuk berkarya.

Dari mulai brand lokal fashion dan beauty, dengan ciri khas masing-masing membuat inspirasi outfit baju juga makeup ala Barbie. Hasilnya pun membius mata para fashionista. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya dilansir dari laman Tokopedia.

ESQA Cosmetics

Brand lokal kecantikan yang didirikan oleh Kezia Trihatmanto dan Angelina Cindy ini meluncurkan koleksi spesial Barbie x ESQA, berupa cream blush sekaligus contour, lip stain dan eyeshadow.

“Kolaborasi ini ingin menginspirasi setiap perempuan agar menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri, serta berani mengeksplorasi berbagai hal,” ujar Kezia.

SOVLO