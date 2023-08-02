12 Variasi Model Rambut Pria Buzz Cut

VARIASI model rambut pria buzz cut seolah tak pernah lekang dimakan zaman. Model rambut pria ala tentara ini tak pernah membosankan untuk dilihat dan selalu nampak trendi.

Sebelum kita intip 12 variasi model rambut pria buzz cut. Kamu sudah tahu belum apa itu model rambut pria buzz cut? Mengutip allhairthings.com, Rabu (2/8/2023) buzz cut merupakan model rambut cepak yang dihasilkan dengan menggunakan clipper atau cukur rambut elektrik yang terdapat sisir di ujungnya.

Ciri khas model rambut ini adalah pada panjang rambut yang disisakan sekitar 1-2 cm. Karena modelnya yang tipis, model rambut ini jadi anti lepek khususnya di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia, dan tetap disukai oleh para pria.

1. Buzz Cut Klasik

Pada umumnya, potongan ini memiliki panjang rambut sekitar 1 cm. Karena semua sisi rambut kepala yang sama panjang, model buzz cut jenis ini membutuhkan kemahiran barber dalam menggunakan clipper.

2. Buzz Cut Fade

Seperti namanya, model buzz cut jenis ini potongannya dibuat memudar bagian bawah belakang dan juga samping, namun bagian atas kepala nampak seperti buzz cut klasik. Potongan ini nampak lebih fleksibel dibanding model buzz cut klasik yang digunakan para anggota militer.

3. Long Buzz Cut

Model rambut pria ini mirip dengan model buzz cut fade, hanya saja bagian atas rambut tidak terlalu pendek. Dan bagian rambut yang memudar pun dipotong dengan sedikit lebih tebal. Jika kamu ingin mencoba jenis buzz cut ini, kamu bisa menambahkan poni agar terlihat lebih keren.

4. Undercut Buzz Cut

Dinamakan undercut karena nampak seperti hanya bagian bawah rambut saja yang dipotong. Jika dilihat, model rambut pria ini seperti perpaduan buzz cut fade dengan long buzz cut. Karena, meskipun potongannya

mirip buzz cut fade yang memudar di bagian bawah belakang dan sisi samping, bagian atas rambut nampak lebih tebal, tapi tidak sepanjang long buzz cut.

5. Induction Buzz Cut

Induction buzz cut ini juga sering digunakan para pria di militer, potongannya seperto buzz cut klasik, tapi lebih pendek lagi, bahkan nyaris botak. Jenis buzz cut ini dinilai cocok bagi pria yang memiliki bentuk wajah oval, sehingga lebih tegas.

6. Buzz Cut Taper

Buzz cut jenis ini cocok bagi kamu yang ingin memiliki potongan cepak, tapi tidak ingin menunjukkan bagian kulit kepala secara jelas. Potongan model ini memadukan potongan yang pendek tetapi menyisakan sedikit rambut di bagian bawah.