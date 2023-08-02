Intip Pesona Air Terjun Tegenungan, Destinasi Liburan Lucinta Luna dan Tunangan Bulenya

BALI selalu memikat siapa saja yang datang. Daerah berjuluk Pulau Dewata ini tak sekadar menawarkan keindahan pantai dan kehidupan malamnya yang spektakuler, namun ada banyak keindahan alam yang selalu menarik untuk dikunjungi. Di antaranya ialah air terjun Tegenungan di Gianyar.

Bukan hanya wisatawan mancanegara (wisman) yang dibuat tertarik datang, namun juga selebgram sensasional Lucinta Luna bahkan menjadikan air terjun Tegenungan, sebagai salah satu destinasi liburannya bersama dengan tunangan bulenya, Arten Boltian alias Alan.

Potret keduanya dengan latar air jatuh yang memesona, tentu membuat siapapun yang melihatnya juga ingin mengunjungi air terjun yang berada di Gianyar, Bali. Ingin tahu, apa saja daya tarik, tiket masuk, serta rute menuju air terjun Tegenungan? Berikut ulasannya;

Air terjun Tegenungan dikenal juga dengan nama air terjun Kemenuh. Karena letaknya yang berada di Desa Kemenuh, Gianyar, Bali. Air terjun Tegenungan berada di balik rimbunnya pepohonan yang mengelilingi area tersebut.

Lucinta Luna dan Alan Bolt (Foto: IG/@alan.luna16)

Air terjun ini merupakan aliran dari Tukad Petanu, yang mengalir langsung melewati batuan. Ketika air mengalir deras mengenai batuan, membuat alirannya terlihat seperti berundak-undak. Dengan tinggi 15 meter, wisatawan yang datang dapat menyaksikan betapa megahnya air terjun ini dari bawah.

Di bawah air terjun, terdapat kolam dengan airnya yang jernih menembus ke dasar bebatuan. Suasana di objek wisata ini amat sejuk dan menenangkan, deru angin yang bergesekan di antara hijaunya vegetasi, berpadu sempurna dengan gemericik air jatuh yang segar menyentuh kulit.

Suasana yang tak kalah indah, ketika di pagi hari saat matahari mulai keluar dari ufuk timur dan secara perlahan menerangi kawasan air terjun Tegenungan dengan cahayanya yang lembut, dan hangat. Memberikan pengalaman tak terlupakan ketika mengunjungi air terjun ini.

Air Terjun Tegenungan (Foto: dok. Imron Sazali)

Aktivitas menarik

Berenang di kolam air terjun tegenungan. Jangan lewatkan untuk berenang di kolam yang jernih dan tak terlalu dalam ini. Namun, tetap diperhatikan untuk tidak terlalu dekat dengan air jatuhnya, karena kadang alirannya bisa sangat deras dan cukup sakit jika terkena kulit.

Spot foto alami, melakukan kunjungan ke objek-objek wisata alam jangan lupa untuk mengabadikan momen baik tersebut. Di sekitar air terjun Tegenungan telah disiapkan sppt foto dengan latar belakang air terjun Tegenungan dan hijaunya alam Gianyar.