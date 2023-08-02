Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Tetap Sehat di Tengah Buruknya Kualitas Udara Jakarta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:48 WIB
Tips Tetap Sehat di Tengah Buruknya Kualitas Udara Jakarta
Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda.
A
A
A


KONDISI kesehatan terancam karena kualitas udara yang buruk. Polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit terutama yang berhubungan dengan sistem pernapasan.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB menjelaskan dampak polusi udara dapat menyebabkan hidung tersumbat, flu, dan juga peradangan kronis.

"Untuk jangka panjang bisa menyebabkan asma dan pneumonia. Bagi yang memiliki riwayat asma, tentunya akan rentan kambuh," ujar dr Dewi dalam Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda, Selasa (1/8/2023).

Melihat banyaknya dampak buruk polusi udara bagi kesehatan, namun tidak bisa dipungkiri kalau masyarakat harus tetap beraktivitas di luar rumah. Dokter Dewi pun menyarankan untuk masyarakat meningkatkan imunitas dengan olahraga dan juga makan makanan sehat.

"Terus juga wajib pakai masker dimanapun, terutama untuk orang-orang berisiko punya alergi. Selain itu juga bagi anak-anak yang rentan ISPA, imunisasi harus lengkap sesuai jadwalnya, dan jangan lupa harus sering minum air putih yang hangat itu bisa membersihkan tenggorokan," bebernya.

Halaman:
1 2
      
