Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Perbedaan Asam Urat dan Rematik

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:15 WIB
5 Perbedaan Asam Urat dan Rematik
A
A
A

PERBEDAAN asam urat dan rematik dijelaskan dengan lebih detail dalam artikel berikut ini. Karena memiliki nyeri di bagian persendian, banyak orang salah mengira bahwa asam urat dan rematik merupakan penyakit yang sama. Padahal, kedua penyakit ini jelas berbeda, baik beberapa faktor penyebabnya hingga komplikasi penyakit lain yang bisa ditimbulkan.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (2/8/2023) rematik atau rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi. Kondisi ini termasuk penyakit autoimun, di mana area persendian diserang oleh sistem imun penyebab rematik.

Sementara asam urat tinggi dapat menyebabkan masalah pada persendian khususnya pada tubuh bagian kaki. Asam urat tinggi dapat dipicu oleh konsumsi makanan yang mengandung purin, sehingga asam urat dalam darah melewati batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL.

Ada perbedaan asam urat dan rematik, baik pada faktor penyebab sampai dengan komplikasi penyakit yang ditimbulkan. Berikut perbedaan asam urat dan rematik:

Jenis

Dari jenisnya, asam urat dan rematik juga sangat berbeda. Asam urat hanya ada satu jenis. Sementara rematik memiliki lebih drai 100 jenis, seperti rehumatoid arthritis, lupus, hingga sindrom Sjorgen.

Faktor Penyebab

Asam urat disebabkan oleh 7 faktor yakni pola makan akibat mengonsusmi makanan mengandung purin seperti daging merah, jeroan/organ dalam, makanan laut/seafood dan beberapa jenis sayuran hijau, obesitas/berat badan berlebih, riwayat medis seperti orang dengan hipertensi, diabetes, sindrom metabolic, penyakit jantung dan ginjal, obat-obatan tertentu, faktor keturunan, usia dan jenis kelamin di mana laki-laki bisa lebih awal mengidap penyakit asam urat, dan kondisi pasca operasi atau trauma.

Sementara rematik berisiko menyerang orang yang berusia 40-60 tahun, faktor keturunan/genetik, kebiasaan merokok, obesitas, paparan zat berbahaya dari lingkungan, gaya hidup kurang sehat, infeksi, trauma, masalah metabolisme, dan tekanan pada persendian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/483/3159891/jus_timun-nvMs_large.jpg
Benarkah Jus Timun Bisa Redakan Asam Urat? Cek Faktanya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799/asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/483/3098292/obat_kurangi_asam_urat_ala_dr_zaidul_akbar_yang_mudah_dibuat_di_rumah-9isl_large.jpg
Obat Kurangi Asam Urat ala dr Zaidul Akbar yang Mudah Dibuat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078226/rebung-sVoy_large.jpg
Makan Rebung Bisa Bikin Asam Urat Meningkat? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/483/3075510/asam_urat-QXpF_large.jpg
8 Cara Mengobati Asam Urat pada Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/483/3048119/5-sayuran-yang-dilarang-dikonsumsi-penderita-asam-urat-catat-daftarnya-Em6RbQRgoT.jpg
5 Sayuran yang Dilarang Dikonsumsi Penderita Asam Urat, Catat Daftarnya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement