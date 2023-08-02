5 Perbedaan Asam Urat dan Rematik

PERBEDAAN asam urat dan rematik dijelaskan dengan lebih detail dalam artikel berikut ini. Karena memiliki nyeri di bagian persendian, banyak orang salah mengira bahwa asam urat dan rematik merupakan penyakit yang sama. Padahal, kedua penyakit ini jelas berbeda, baik beberapa faktor penyebabnya hingga komplikasi penyakit lain yang bisa ditimbulkan.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (2/8/2023) rematik atau rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi. Kondisi ini termasuk penyakit autoimun, di mana area persendian diserang oleh sistem imun penyebab rematik.

Sementara asam urat tinggi dapat menyebabkan masalah pada persendian khususnya pada tubuh bagian kaki. Asam urat tinggi dapat dipicu oleh konsumsi makanan yang mengandung purin, sehingga asam urat dalam darah melewati batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL.

Ada perbedaan asam urat dan rematik, baik pada faktor penyebab sampai dengan komplikasi penyakit yang ditimbulkan. Berikut perbedaan asam urat dan rematik:

Jenis

Dari jenisnya, asam urat dan rematik juga sangat berbeda. Asam urat hanya ada satu jenis. Sementara rematik memiliki lebih drai 100 jenis, seperti rehumatoid arthritis, lupus, hingga sindrom Sjorgen.

Faktor Penyebab

Asam urat disebabkan oleh 7 faktor yakni pola makan akibat mengonsusmi makanan mengandung purin seperti daging merah, jeroan/organ dalam, makanan laut/seafood dan beberapa jenis sayuran hijau, obesitas/berat badan berlebih, riwayat medis seperti orang dengan hipertensi, diabetes, sindrom metabolic, penyakit jantung dan ginjal, obat-obatan tertentu, faktor keturunan, usia dan jenis kelamin di mana laki-laki bisa lebih awal mengidap penyakit asam urat, dan kondisi pasca operasi atau trauma.

Sementara rematik berisiko menyerang orang yang berusia 40-60 tahun, faktor keturunan/genetik, kebiasaan merokok, obesitas, paparan zat berbahaya dari lingkungan, gaya hidup kurang sehat, infeksi, trauma, masalah metabolisme, dan tekanan pada persendian.