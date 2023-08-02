Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Selain Vaksinasi, Berikut 5 Cara Mencegah Penularan Hepatitis

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |23:30 WIB
Selain Vaksinasi, Berikut 5 Cara Mencegah Penularan Hepatitis
Cara mencegah penularan hepatitis. (Foto:Freepik.com)
A
A
A

HEPATITIS menjadi salah satu penyakit yang cukup banyak dialami masyarakat Indonesia. Bahkan penularan hepatitis di Tanah Air terbilang cukup tinggi.

Penyakit hepatitis sendiri terdiri dari dua jenis yakni hepatitis A dan hepatitis B. Namun, sebenarnya penyakit ini bisa dihindari dengan beberapa cara. Dengan mengetahui cara menghindarinya, maka mata rantai penularan hepatitis di Indonesia bisa diatasi dengan mudah.

Lantas bagaimana saja caranya? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (2/8/2023) berikut ulasannya.

1. Rajin mencuci tangan

Cuci Tangan

Pencegahan penularan penyakit Hepatitis yang paling sederhana adalah dengan membiasakan diri untuk rajin mencuci tangan.

Sebab, mencuci tangan mampu membunuh virus penyakit, termasuk Hepatitis. Anda bisa gunakan air mengalir dengan sabun atau juga bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol agar virus mati.

2. Menjaga kebersihan

Kebersihan

Kebiasaan untuk selalu menjaga kebersihan tidak hanya mencegah Anda dari penularan penyakit Hepatitis, namun juga dari penyakit-penyakit menular lainnya. Apalagi, bagi Anda yang memang tinggal di lingkungan yang memiliki resiko tinggi adanya penularan penyakit Hepatitis, khususnya Hepatitis A dan E yang penularannya sangat mudah.

Selain kebersihan lingkungan, Anda juga harus menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Sebaiknya, usahakan untuk konsumsi makanan dan minuman yang matang, bersih, dan diolah dengan higienis. Bila Anda makan di luar, pilihlah makanan yang dijamin matang.

Beberapa makanan mentah, seperti kerang juga cenderung berisiko menjadi medium berkembangnya virus penyebab Hepatitis.

Halaman:
1 2
      
