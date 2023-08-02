4 Kebiasaan yang Bisa Memicu Hipertensi, Apa Saja?

KINI hipertensi tidak lagi memandang usia, bisa menyerang siapa saja. Tak jarang, tekanan darah tinggi juga banyak menyerang generasi muda usia produktif, seiring dengan gaya hidup sehari-hari buruk yang dijalani.

Hipertensi bukan hanya bahaya karena datangnya mendadak, dikutip dari Mayo Clinic tapi juga harus diwaspadai karena tanda dan gejala penyakit satu ini tidak spesifik dan umumnya tak terlihat, alias tak dialami seseorang sampai tekanan darah tingginya sudah mencapai tahap yang parah atau mengancam jiwa.

Maka dari itu kita harus mewaspadainya sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan enak dalam hidup yang ternyata bisa picu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic.

1. Minum alkohol: Ya, kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

2. Mager: Rebahan dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.