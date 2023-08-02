5 Cara Mengobati Anyang-anyangan, Perbanyak Minum Salah Satunya

ANYANG-anyangan merupakan gangguan berupa munculnya nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya yang membuat tidak nyaman.

Tentunya kondisi ini akan membuat seseorang menderita dan kerap terjadi pada orang yang memiliki masalah pada saluran kemih. Dalam dunia medis, anyang-anyangan juga lebih dikenal sebagai disuria.

Gejala anyang-anyangan yang paling sering muncul adalah keinginan untuk buang air kecil secara terus menerus. Selain terasa nyeri, urin yang dihasilkan saat buang air kecil pun cenderung sedikit.

Meski demikian, Anda yang mengalami anyang-anyangan tidak perlu khawatir. Sebab hal ini bisa diatasi secara alami. Merangkum dari Everyday Health, Selasa (8/2/2023) berikut lima cara alami untuk mengatasi anyang-anyangan.

1. Perbanyak konsumsi vitamin C

Mendapatkan banyak makanan tinggi vitamin C penting karena sejumlah besar vitamin C membuat urin lebih asam. Ini menghambat pertumbuhan bakteri di saluran kemih Anda, menurut perpustakaan kesehatan Johns Hopkins Medicine.

2. Perbanyak minum

Salah satu hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda mengalami disuria adalah minum banyak air. Itu karena air minum dapat membantu menghilangkan bakteri penyebab infeksi Anda, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).