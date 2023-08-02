Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Asap Pembakaran Sampah Bisa Sebabkan ISPA, Yuk Kenali Bahayanya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:00 WIB
Asap Pembakaran Sampah Bisa Sebabkan ISPA, Yuk Kenali Bahayanya
Asap pembakaran sampah bisa picu terjadinya ISPA. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini seorang bocah berusia delapan tahun bernama Raya asal Tangerang Selatan didiagnosa terinfeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Diketahui, bocah tersebut mengalami ISPA akibat sering menghirup asap pembakaran sampah yang kerap ada di belakang rumahnya. Bocah malang itu pun akhirnya harus menjalani perawatan intensif selama berhari-hari di Rumah Sakit Eka Hospital, BSD, Tangerang Selatan.

Saat ini, Raya diketahui masih dirawat di rumah sakit dalam pantauan dokter. Sebelum dinyatakan ISPA, bocah tersebut tiba-tiba mengalami sesak napas hingga cekungan di dadanya tampak terlihat jelas.

Lantas, apa saja hubungan antara paparan asap pembakaran sampah dengan penyakit ISPA? Berikut ulasannya, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023).

Ispa

Sekadar informasi, kegiatan membakar sampah masih menjadi hal yang kerap terjadi di Indonesia. Meski masih banyak orang yang mengira bahwa kegiatan ini efektif untuk menyingkirkan sampah yang menumpuk, namun tidak banyak yang memahami bahwa asap selama proses pembakaran dapat menimbulkan bahaya, baik untuk lingkungan maupun kesehatan.

Sampah sendiri terdiri dari jenis organik dan anorganik. Jika keduanya dicampurkan begitu saja saat dibakar, keduanya memiliki zat berbahaya yang bisa dilepaskan ketika dibakar. Ketika Anda membakar kedua sampah tersebut secara bersamaan, akan ada banyak zat beracun yang terkumpul dalam asap.

Zat beracun yang dihasilkan dari pembakaran sampah organik seperti kayu, daun kering, dan sisa makanan, biasanya akan menghasilkan uap berupa karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan gas rumah kaca lainnya.

Selain itu, terdapat juga partikel kecil dalam asap yang jika terhirup akan sangat memengaruhi kesehatan manusia, terutama pada sistem pernapasan. Sementara itu, membakar sampah anorganik seperti plastik, bisa lebih berbahaya lagi.

Pasalnya, plastik pada dasarnya sudah mengandung banyak bahan kimia, berbahaya. Nah, jika dibakar maka akan banyak bahan kimia beracun yang dilepaskan dari sampah plastik.

Halaman:
1 2
      
