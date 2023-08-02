Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Model Jadul Karenina Anderson Tertangkap Ganja, Apa Bahayanya?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:25 WIB
Model Jadul Karenina Anderson Tertangkap Ganja, Apa Bahayanya?
Karenina tertangkap ganja (Foto: Instagram)
A
A
A

KARENINA Anderson seorang model jadul yang pernah eksis di era 90-an harus berurusan dengan kepolisian. Pasalnya, dia ditangkap di kediamannya diduga gegara kasus narkoba.

Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan terkait penangkapan seorang artis perempuan berinisial KMA terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja di rumahnya.

 ganja

Adapun KMA disebut sebagai Karenina Maria Anderson itu merupakan seorang pengguna.

"Betul penangkapan di Jalan Daksa, Jakarta Selatan," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, Karenina Anderson diciduk polisi di kediamannya lantaran terlibat dugaan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

 BACA JUGA:

Adapun barang bukti yang diamankan polisi dari Karenina berupa ganja sebanyak 4,1 gram dan selinting ganja.

"Diduga dia sebagai pengguna," tuturnya.

 BACA JUGA:

Apa bahaya ganja?

Ganja mengandung bahan aktif yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), zat psikoaktif yang sangat kuat. Hal ini bertanggung jawab atas potensi dan efek keracunan. Penurunan memori jangka pendek di beberapa pengguna adalah salah satu efek dari mengkonsumsi ganja.

Efek buruk lainnya, ganja bisa menimbulkan halusinasi visual, amnesia, peningkatan nafsu makan, peningkatan atau penurunan kenikmatan seksual, peningkatan sensasi, memvariasikan tingkat euforia, mulai dari perasaan kesejahteraan umum dengan efek tawa panjang, mulut kering sementara, serta memvariasikan jumlah paranoia dan kecemasan di beberapa pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181308//leonardo_arya_atau_yang_dikenal_dengan_onad-plwo_large.jpg
Hasil Asesmen BNNP, Onad Jalani Rehabilitasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383//penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/338/3165170//narkoba-Wq5S_large.jpg
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Pulogebang Jaktim, 7 Kg Ganja Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/625/3154251//temuan_ganja-1GPO_large.jpg
17 Kg Ganja Ditemukan dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/338/3139218//6_kilogram_ganja_diamankan-sWGv_large.JPG
Gagalkan Peredaran Narkoba, Polisi Amankan 6 Kg Ganja di Bekasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement