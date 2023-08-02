Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Payudara Implan bisa Keluarkan ASI?

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:24 WIB
Apa Benar Payudara Implan bisa Keluarkan ASI?
Payudara (Foto:Shuttershock)
A
A
A

APA benar payudara implan bisa keluarkan ASI? Artikel ini menarik untuk diulas. Pasalnya, ada beberapa efek yang terjadi jika melakukan implan pada payudara.

Lantas apa benar payudara implan bisa keluarkan ASI? Jawabannya tidak benar secara klinis. Melansir Hackensack Meridian Health, Payudara implan tidak bisa mengeluarkan ASI seperti layaknya payudara alami.

Hal ini karena payudara implan tidak terkoneksi dengan kelenjar susu atau ASI. Wanita dengan payudara implan juga lebih kecil kemungkinan menyusui bayi secara eksklusif.

Payudara

Meski wanita dengan payudara implan dapat menyusui, mereka tidak dapat memproduksi ASI secara penuh. Implan menekan kelenjar susu sehingga memberi sinyal pada tubuh bahwa ASI sudah penuh.

Saraf tubuh secara otomatis memproduksi ASI secara minim. Semakin besar implan akan mempengaruhi sensitivitas saraf yang dapat mempengaruhi proses menyusui.

Halaman:
1 2 3
      
