7 Minuman Pantangan Pengidap Asam Urat!

ASAM urat kini juga banyak diderita oleh anak muda 30-an. Sakit asam urat dipicu oleh gaya hidup tak sehat, salah satunya kebanyakan konsumsi makanan mengandung purin seperti seafood, kerang-kerangan, udang dan lain-lain.

Asam urat sangat mengganggu aktivitas karena bikin penderitanya merasa nyeri dan pegal luar biasa. Gejala dari asam urat ini seperti nyeri, bengkak, dan rasa panas di persendian tubuh. Ada beberapa penyebab yang membuat penyakit asam urat seseorang mendadak kambuh.

Seringkali pencetusnya berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bahkan sayuran hijau yang dikenal bagus untuk kesehatan pun terjadi menjadi pemicu terjadinya asam urat.

Lalu apa saja minuman yang dapat membuat penyakit asam urat kambuh dan harus dihindari?

1. Anggur Merah

Anggur merah merupakan salah satu minuman yang mengandung kadar purin tinggi. Kadar purin ini memicu penumpukan asam urat pada sendi.

2. Bir

Sama halnya dengan anggur merah, kadar purin bir juga termasuk tinggi karena termasuk golongan minuman beralkohol. Minuman beralkohol memiliki kadar purin yang membuat asam urat meningkat di persendian tubuh.

3. Minuman Bersoda

Minuman ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan atau minuman yang berkadar gula tinggi dapat meningkatkan risiko asam urat kambuh.

4. Minuman berenergi

Minuman berenergi harus dihindari pengidap asam urat. Apalagi konsumsi minuman berenergi dalam jumlah besar, bisa meningkatkan asupan kafein. Sebaiknya hindari ya minuman ini!