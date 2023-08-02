Alami Gangguan Kelenjar Tiroid, Ini 4 Tanaman Herbal Untuk Mengatasinya!

PUNYA gangguan kelenjar tiroid memang tak menyenangkan. Tak jarang kelenjar tiroid mengalami masalah, seperti hipertiroid (tiroid terlalu aktif) dan hipotiroid (tiroid terlalu pasif).

Kedua penyakit ini bisa disembuhkan dengan beberapa obat alami. Jika semakin parah segera menghubungi dokter untuk mendapatkan perawatan medis.

Tiroid sendiri memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dengan mengirimkan hormon tiroid ke seluruh organ tubuh melalui darah. Adanya gangguan tiroid dapat menyebabkan masalah pada sekresi hormon tiroid yang menyebabkan terjadinya hipertiroid atau hipotiroid.

Dilansir dari laman Health Harvard, berikut ini sejumlah tanaman herbal untuk mengatasi gangguan kelenjar tiroid. Apa saja?

1. Bayam

Kandungan vitamin A yang terkandung dalam bayam mampu mengontrol dan menunjang fungsi tiroid. Selain merawat tiroid, bayam dinilai sebagai obat rumahan yang baik untuk menunjang pengobatan gangguan tiroid.

2. Kelp

Kelp merupakan rumput laut yang kaya akan iodin. Mengonsumsi kelp, mampu mengontrol kerja tiroid. Apabila sedang menjalani program diet, Anda bisa menyertakan kelp pada salad maupun sup.