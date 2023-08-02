Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Gangguan Kelenjar Tiroid, Ini 4 Tanaman Herbal Untuk Mengatasinya!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:35 WIB
Alami Gangguan Kelenjar Tiroid, Ini 4 Tanaman Herbal Untuk Mengatasinya!
Mengalami gangguan kelenjar tiroid. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA gangguan kelenjar tiroid memang tak menyenangkan. Tak jarang kelenjar tiroid mengalami masalah, seperti hipertiroid (tiroid terlalu aktif) dan hipotiroid (tiroid terlalu pasif).

Kedua penyakit ini bisa disembuhkan dengan beberapa obat alami. Jika semakin parah segera menghubungi dokter untuk mendapatkan perawatan medis.

Tiroid sendiri memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dengan mengirimkan hormon tiroid ke seluruh organ tubuh melalui darah. Adanya gangguan tiroid dapat menyebabkan masalah pada sekresi hormon tiroid yang menyebabkan terjadinya hipertiroid atau hipotiroid.

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman Health Harvard, berikut ini sejumlah tanaman herbal untuk mengatasi gangguan kelenjar tiroid. Apa saja?

 bayam

1. Bayam

Kandungan vitamin A yang terkandung dalam bayam mampu mengontrol dan menunjang fungsi tiroid. Selain merawat tiroid, bayam dinilai sebagai obat rumahan yang baik untuk menunjang pengobatan gangguan tiroid.

 BACA JUGA:

2. Kelp

Kelp merupakan rumput laut yang kaya akan iodin. Mengonsumsi kelp, mampu mengontrol kerja tiroid. Apabila sedang menjalani program diet, Anda bisa menyertakan kelp pada salad maupun sup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142960//headset_bluetooth-1sLt_large.jpg
Bahaya! Pakai Headset Bluetooth Picu Benjolan Kelenjar Tiroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/482/3103870//prodia-qZPV_large.jpeg
Penting Banget! Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Tiroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/481/3090521//penanganan_tiroid-ZlkJ_large.jpg
Kerap Diabaikan, Bahaya Gangguan Tiroid Bisa Menurunkan Kualitas Hidup
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement