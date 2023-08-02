Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Diduga Overdosis Angus Cloud Aktor Euphoria Meninggal Muda, Apa Gejalanya?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:44 WIB
Diduga Overdosis Angus Cloud Aktor Euphoria Meninggal Muda, Apa Gejalanya?
Angus Cloud (Foto: Instagram Angus)
A
A
A

NASIB tragis dialami Angus Cloud, aktor muda berbakat dilaporkan meninggal muda. Ia baru berusia 25 tahun.

Cait Bailey, pihak humas dari Angus Cloud mengungkap aktor muda itu meninggal pada Senin, 31 Juli 2023 waktu setempat di kediaman keluarga, Oakland, California, Los Angeles.

 Angus Cloud

Penyebab kematian pemeran 'Fez' di serial HBO 'Euphoria' tersebut, hingga berita ini ditulis belum diketahui pasti. Namun, laporan dari TMZ menyebut ibunda Cloud sempat menghubungi panggilan darurat 911 (polisi) untuk mencari pertolongan, dengan melaporkan ada kemungkinan Cloud mengalami overdosis.

Menurut pihak keluarga, aktor muda bintang serial North Hollywood itu tengah kondisi kesehatan mentalnya.

"Angus berjuang dengan kesehatan mental dan kami berharap kematiannya ini bisa menjadi pengingat bagi orang lain, bahwa mereka tidak sendirian dan tidak boleh melawan ini sendiri dalam diam," bunyi statement keluarga.

 BACA JUGA:

Ditinggal mendadak oleh aktor muda tersebut, pihak keluarga kini mengalami duka dan kehilangan yang mendalam.

"Selamat tinggal kepada seorang artis, teman, seorang saudara laki-laki, dan seorang anak laki-laki," ungkap keluarga Cloud, dikutip dari AP News.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement