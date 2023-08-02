Diduga Overdosis Angus Cloud Aktor Euphoria Meninggal Muda, Apa Gejalanya?

NASIB tragis dialami Angus Cloud, aktor muda berbakat dilaporkan meninggal muda. Ia baru berusia 25 tahun.

Cait Bailey, pihak humas dari Angus Cloud mengungkap aktor muda itu meninggal pada Senin, 31 Juli 2023 waktu setempat di kediaman keluarga, Oakland, California, Los Angeles.

Penyebab kematian pemeran 'Fez' di serial HBO 'Euphoria' tersebut, hingga berita ini ditulis belum diketahui pasti. Namun, laporan dari TMZ menyebut ibunda Cloud sempat menghubungi panggilan darurat 911 (polisi) untuk mencari pertolongan, dengan melaporkan ada kemungkinan Cloud mengalami overdosis.

Menurut pihak keluarga, aktor muda bintang serial North Hollywood itu tengah kondisi kesehatan mentalnya.

"Angus berjuang dengan kesehatan mental dan kami berharap kematiannya ini bisa menjadi pengingat bagi orang lain, bahwa mereka tidak sendirian dan tidak boleh melawan ini sendiri dalam diam," bunyi statement keluarga.

Ditinggal mendadak oleh aktor muda tersebut, pihak keluarga kini mengalami duka dan kehilangan yang mendalam.

"Selamat tinggal kepada seorang artis, teman, seorang saudara laki-laki, dan seorang anak laki-laki," ungkap keluarga Cloud, dikutip dari AP News.

