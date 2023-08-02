10 Fakta Masa Subur Wanita, Kenali Biar Cepat Hamil

DERETAN 10 fakta tentang masa subur wanita perlu diperhatikan sehingga bisa menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini bisa terlihat dengan siklus menstruasi atau ovulasi pada wanita.

Berikut 10 fakta tentang masa subur wanita seperti disitat AbCivf, Rabu(2/8/2023):

1. Usia

Tidak diragukan lagi usia mempengaruhi masa kesuburan wanita. Hal ini terlihat saat wanita berusia 30 tahun dengan sistem reproduksi normal memiliki peluang 10% untuk hamil.

Kesuburan semakin menurun pada usia 40 tahun dengan peluang 5% untuk hamil. Seiring bertambahnya usia peluang untuk hamil semakin menurun.

2. Kualitas Sel Telur

Setelah berusia 35 tahun, jumlah sel telur wanita menurun drastis. Hal ini membuat banyak wanita membekukan sel telurnya pada usia 35 tahun.

Untuk itu memilih pembekuan sel telur di usia ini bertujuan untuk memperpanjang masa subur wanita. Dengan begitu sel telur dapat digunakan kembali jika wanita ingin memiliki anak.