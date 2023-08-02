Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Gejala Skoliosis Seperti yang Diidap Fuji

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:02 WIB
4 Gejala Skoliosis Seperti yang Diidap Fuji
Fuji idap skoliosis. (Foto: Instagram Fuji)
A
A
A

FUJI yang bernama lengkap Fujianti Utami Putri mengungkapkan, ia mengidap skoliosis dengan tulang bengkok alias miring ke sisi sebelah kiri. Ia menduga hal itu terjadi karena kebiasaannya yang menggendong Gala dan membawa tas hanya di bagian sebelah kanan.

Dikutip dari Medical News Today, skoliosis memang menyebabkan tulang belakang melengkung ke satu sisi. Kelengkungan dapat terjadi di bagian tulang belakang mana pun, tetapi biasanya memengaruhi tulang belakang bagian atas dan punggung bawah. Bergantung pada tingkat kelengkungan, seseorang mungkin perlu memakai penyangga.

 Fuji

Skoliosis paling sering terjadi pada tahap akhir masa kanak-kanak atau awal masa remaja ketika orang tersebut masih tumbuh dengan cepat. Skoliosis lebih sering terjadi pada wanita daripada pria.

Dalam kasus yang dialami Fuji, Skoliosis memang dapat terjadi akibat postur tubuh yang buruk dan kebiasaan membawa beban berat seperti ransel atau tas hanya di satu sisi saja.

Lalu apa saja gejala skoliosis?

Dikutip dari RS Pondok Indah, berikut ini gejala skoliosis,

1. Tulang belakang melengkung secara abnormal ke arah samping

2. Bahu dan/atau pinggul kiri dan kanan tidak sama tingginya

3. Mengalami nyeri punggung dan kelelahan pada tulang belakang setelah duduk atau berdiri lama

4. Skoliosis yang berat dengan kelengkungan yang lebih besar dari 60 derajat menyebabkan gangguan pernapasan

