Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, Dokter: Bikin Batuk Pilek, Bahkan ISPA!





POLUSI udara tidak baik bagi kesehatan. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan, terdapat sejumlah dampak polusi udara bagi kesehatan, salah satunya masalah pernapasan.

"Saat udara buruk biasanya hidung akan tersumbat, muncul flu atau pilek. Kemudian mereka akan bernapas dengan mulut yang tidak ada penyaringan sehingga menyebabkan peradangan kronis, tenggorokan nyeri, hingga fatalnya masalah paru paru," ujar dr Dewi dalam Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda.

Tak hanya itu, dalam jangka panjang, polusi udara yang buruk bisa menyebabkan ISPA atau Infeksi Saluran Nafas Atas.

"Penciuman akan terganggu, terjadi radang tenggorokan, dan jangka panjangnya lagi bisa mengalami asma dan pneumonia," tuturnya.