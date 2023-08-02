Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, Dokter: Bikin Batuk Pilek, Bahkan ISPA!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:17 WIB
Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, Dokter: Bikin Batuk Pilek, Bahkan ISPA!
Polusi udara (Foto: Anadolu)
A
A
A


POLUSI udara tidak baik bagi kesehatan. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan, terdapat sejumlah dampak polusi udara bagi kesehatan, salah satunya masalah pernapasan.

 batuk pilek

"Saat udara buruk biasanya hidung akan tersumbat, muncul flu atau pilek. Kemudian mereka akan bernapas dengan mulut yang tidak ada penyaringan sehingga menyebabkan peradangan kronis, tenggorokan nyeri, hingga fatalnya masalah paru paru," ujar dr Dewi dalam Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda.

Tak hanya itu, dalam jangka panjang, polusi udara yang buruk bisa menyebabkan ISPA atau Infeksi Saluran Nafas Atas.

"Penciuman akan terganggu, terjadi radang tenggorokan, dan jangka panjangnya lagi bisa mengalami asma dan pneumonia," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179784//menkes-QyAx_large.jpg
Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik, Menkes Ajak Warga Pakai Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178336//penyakit_ispa_di_jakarta-oGhm_large.jpg
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus ISPA di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177175//flu-2W4Q_large.jpg
Gejala Influenza yang Miliki Tipe A, B dan C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177163//ispa-w3fe_large.jpg
Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus ISPA di Jakarta hingga Oktober 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement