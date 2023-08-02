Kenapa Serangan Jantung Sering Terjadi di Pagi Hari?

KENAPA serangan jantung sering terjadi di pagi hari? Jawabannya akan diulas dalam artikel di bawah ini. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebut bahwa 17,7 juta orang meninggal akibat penyakit jantung dan 80% di antaranya disebabkan oleh serangan jantung atau morning surge.

Apa saja yang menyebabkan serangan jantung? Penyebabnya adalah penumpukan lemak, kolesterol, dan unsur lain yang menyebabkan pembentukan plak dalam arteri. Sementara serangan pada jantung terjadi karena pasokan darah menuju jantung terhambat sehingga mengalami sesak nafas, nyeri dada, lemas, pusing dan gelisah.

Lantas, kenapa serangan jantung lebih sering terjadi di pagi hari? pada dasarnya serangan jantung bisa terjadi kapan saja, namun memang serangan jantung menurut para ahli sering terjadi pada pagi hari. Dan sering dikairkan dengan kasus stroke yang juga banyak terjadi di pagi hari, antara pukul 6 pagi hingga siang hari. Hal itu lantaran jam biologis pada tubuh manusia.