Fuji Alami Skoliosis, Berikut 3 Jenis Kelainan Tulang Belakang pada Manusia

BELUM lama ini artis cantik Fujianti Utami atau biasa dikenal dengan Fuji membagikan kondisi kesehatannya di media sosial Instagram. Diketahui adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengidap skoliosis.

Seperti diketahui, skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan struktur tulang berbentuk huruf S.

Kondisi ini tentu wajib menjadi perhatian, sebab tulang belakang memiliki peran yang sangat vital untuk mendistribusikan berat badan secara merata dan menahannya dari setiap gerakan yang ada.

Tak hanya skoliosis, ada beberapa penyakit kelainan tulang belakang yang bisa terjadi pada manusia. Dilansir dari laman New York City Spine, Rabu (2/8/2023), berikut beberapa jenis kelainan tulang belakang pada manusia.

1. Skoliosis

Tulang belakang yang memiliki lengkungan ke depan dan ke belakang tersebut rupanya biasa ditemukan di punggung atas, dikenal sebagai skoliosis. Banyak kasus skoliosis yang melibatkan pasien dengan usia muda, biasanya terjadi pada rentang usia antara 10 dan 17 tahun.

Mereka yang menderita skoliosis sering kali memiliki tulang belikat atau pinggul yang tidak merata, sehingga menyebabkan beberapa kemungkinan terjadi ketidakseimbangan saat duduk atau bergerak.