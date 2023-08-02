Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Fuji Alami Skoliosis, Berikut 3 Jenis Kelainan Tulang Belakang pada Manusia

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:00 WIB
Fuji Alami Skoliosis, Berikut 3 Jenis Kelainan Tulang Belakang pada Manusia
Deretan kelainan tulang belakang pada manusia. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini artis cantik Fujianti Utami atau biasa dikenal dengan Fuji membagikan kondisi kesehatannya di media sosial Instagram. Diketahui adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengidap skoliosis.

Seperti diketahui, skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan struktur tulang berbentuk huruf S.

Skoliosis

Kondisi ini tentu wajib menjadi perhatian, sebab tulang belakang memiliki peran yang sangat vital untuk mendistribusikan berat badan secara merata dan menahannya dari setiap gerakan yang ada.

Tak hanya skoliosis, ada beberapa penyakit kelainan tulang belakang yang bisa terjadi pada manusia. Dilansir dari laman New York City Spine, Rabu (2/8/2023), berikut beberapa jenis kelainan tulang belakang pada manusia.

1. Skoliosis

Tulang belakang yang memiliki lengkungan ke depan dan ke belakang tersebut rupanya biasa ditemukan di punggung atas, dikenal sebagai skoliosis. Banyak kasus skoliosis yang melibatkan pasien dengan usia muda, biasanya terjadi pada rentang usia antara 10 dan 17 tahun.

Mereka yang menderita skoliosis sering kali memiliki tulang belikat atau pinggul yang tidak merata, sehingga menyebabkan beberapa kemungkinan terjadi ketidakseimbangan saat duduk atau bergerak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/483/2998651/pijat-kretek-kretek-bahaya-gak-sih-untuk-kesehatan-ini-kata-dokter-lqorn5VZlQ.jpg
Pijat Kretek-kretek Bahaya Gak Sih untuk Kesehatan? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/481/2990216/osteoarthritis-ternyata-lebih-rentan-terjadi-pada-wanita-kenapa-QtiuYBrm5v.jpg
Osteoarthritis Ternyata Lebih Rentan Terjadi pada Wanita, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/483/2927510/5-manfaat-konsumsi-banyak-protein-bagi-kesehatan-tingkatkan-massa-otot-hingga-turunkan-tekanan-darah-BuqUT0o2g9.jpg
5 Manfaat Konsumsi Banyak Protein bagi Kesehatan, Tingkatkan Massa Otot hingga Turunkan Tekanan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/483/2927505/4-hal-ini-bisa-pengaruhi-kekuatan-tulang-merokok-hingga-konsumsi-minuman-perasa-GBjFQolmUV.jpg
4 Hal Ini Bisa Pengaruhi Kekuatan Tulang, Merokok hingga Konsumsi Minuman Perasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/483/2905223/tema-hari-osteoporosis-sedunia-2023-begini-asal-usulnya-Mt4wgR18CY.jpg
Tema Hari Osteoporosis Sedunia 2023, Begini Asal Usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/483/2903531/pasien-dengan-skoliosis-bolehkah-berolahraga-di-pusat-kebugaran-ini-penjelasan-dokter-kAQs3iExwy.jpg
Pasien dengan Skoliosis Bolehkah Berolahraga di Pusat Kebugaran? Ini Penjelasan Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement