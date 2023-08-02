5 Mitos Masa Subur Wanita Sebelum dan Setelah Haid

DERETAN 5 mitos masa subur wanita sebelum dan setelah haid menarik Anda ketahui. Pasalnya, beberapa wanita masih percaya terhadap mitos yang dianggap fakta sehingga memberikan informasi salah.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (2/8/2023) berikut 5 mitos masa subur wanita sebelum dan setelah haid.

1. Siklus Menstruasi

Mitos siklus menstruasi selalu 28 hari dan berovulasi pada hari ke-14 sering disalahpahami oleh wanita.

Laman Clearblue menjelaskan, jika rata-rata siklus menstruasi atau haid seorang wanita berlangsung selama 28 hari. Hampir 50% wanita memiliki panjang siklus yang bervariasi, yakni selama 7 hari atau lebih.