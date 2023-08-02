Varian Covid-19 Alami 113 Mutasi pada Pasien di Jakarta, Begini Tanggapan Pakar

AWAL pekan ini heboh soal ditemukannya varian virus Covid-19 yang mengalami 113 mutasi pada pasien di Jakarta. Kabarnya mutasi Covid-19 tersebut lebih mudah menular ketimbang dengan varian sebelumnya.

Terkait hal tersebut, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sekaligus Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Mantan Kabalitbangkes, Prof Tjandra Yoga Aditama mencoba memberikan tanggapannya.

Menurutnya Covid-19 masih terus bermutasi dan akan menimbulkan varian-varian baru dari waktu ke waktu. Pada kesempatan tersebut Prof Tjandra Yoga Aditama juga menjelaskan bahwa varian virus tersebut dapat bermutasi menjadi tiga skenario.

“Skenario Base yakni standart seperti varian-varian sekarang pada umumnya. Best di mana varian baru akan lebih lemah dari sebelumnya dan tidak perlu pengulangan vaksin baru dan lain-lain,” ucap Prof Tjandra, kepada Okezone.com, Rabu (2/8/2023).