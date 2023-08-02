Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Penguatan Gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:00 WIB
Pentingnya Penguatan Gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah
Pentingnya penguatan gizi sejak dini di lingkungan sekolah. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

MOMENTUM peringatan Hari Anak Nasional 2023, dimanfaatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Kampanye Sekolah Sehat melalui Program Percontohan Sekolah Sehat Generasi Maju.

Gizi pada anak

Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat dan kuat untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Adapun kampanye difokuskan pada program edukasi yang berfokus pada aspek penguatan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di 50 Sekolah Dasar yang ada di Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makariem mengatakan bahwa lingkungan sekolah yang bersih dan sehat adalah syarat utama yang harus dipenuhi agar anak-anak bisa belajar dan berkarya.

“Untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan, kita butuh generasi penerus yang kesehatan gizinya terjaga dengan baik,” tutur Nadiem, dalam siaran pers Program Percontohan Sekolah Sehat Generasi Maju, beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
