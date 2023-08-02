7 Restoran Dunia yang Punya Hidangan Legendaris, Ada Warisan Kuliner Rumania

BAGI pecinta kuliner, ada beberapa restoran terbaik yang menyediakan beragam hidangan legendaris. Restoran ini tersebar di seluruh penjuru dunia.

Dikutip dari Taste Atlas, Rabu (2/8/2023), selain menyajikan makanan dengan cita rasa luar biasa, mereka juga memberikan fasilitas jempolan.

Lantas apa saja restoran terbaik yang wajib dikunjungi selagi masih hidup? Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftarnya.

1. Figlmüller, Austria

Di urutan pertama ada Figlmülle yang berlokasi di Vienna, Austria. Restoran ini memiliki hidangan spesial, yaitu Schnitzel Wiener Art yang telah disajikan oleh mereka selama lebih dari satu abad.

Schnitzel Wiener Art sendiri merupakan olahan daging babi yang dibiakkan secara lokal. Metode memasak yang digunakan menghasilkan schnitzel yang renyah dan ringan, menjadikannya salah amsatu makanan terbaik Austria.

2. Katz's Delicatessen, Amerika Serikat

Toko Kue Katz bukan hanya sebuah restoran, ini adalah bagian hidup dari sejarah New York. Sejak didirikan pada tahun 1888, restoran ini telah menyajikan masakan klasik dengan pastrami di atas sandwich gandum hitam yang ikonik.

Pastrami yang diawetkan, diasap, dan dibumbui dengan sempurna, ditumpuk tinggi di atas roti gandum hitam, telah mendapat pujian dari banyak pengunjung dari generasi ke generasi. Bagi yang hendak berlibur ke New York, restoran ini patut dikunjungi.

3. La Polar

La Polar di Meksiko juga masuk ke dalam daftar restoran terbaik di dunia. Didirikan pada tahun 1934, La Poral menyajikan hidangan bernama Birria yang legendaris. Sayangnya saat ini La Polar sedang mengalami masa sulit karena sebuah insiden.

4. L'Antica Pizzeria da Michele

L'Antica Pizzeria da Michele di Napoli, Italia telah mengukir namanya ke dalam catatan sejarah gastronomi sebagai pemasok dari apa yang dianggap banyak orang sebagai lambang pizza Neapolitan.

Dengan berpegang teguh pada metode yang dihormati waktu dan menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas tinggi, da Michele secara konsisten menghasilkan pizza yang menawarkan keseimbangan rasa dan tekstur yang luar biasa.