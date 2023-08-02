Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Kampung Unik di Malang yang Jarang Diketahui, Ada yang Mirip Rio de Janeiro!

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:06 WIB
Deretan Kampung Unik di Malang yang Jarang Diketahui, Ada yang Mirip Rio de Janeiro!
A
A
A

MALANG memiliki banyak destinasi wisata yang cocok jadi obat penat kehidupan di perkotaan. Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur ini ternyata memiliki beberapa kampung yang unik.

Beberapa kampung unik di Malang ini bahkan memiliki daya tarik tersendiri di kalangan wisatawan. Mulai dari pesona alamnya, hingga beberapa ciri khasnya.

Nah, berikut beberapa daftar kampung unik yang ada di Malang, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu, (2/8/2023).

1.Kampung Putih

Kampung Putih adalah salah satu kampung yang sangat unik di Malang. Kampung ini menawarkan pemandangan ala Eropa. Pasalnya, semua rumah di cat putih dan terlihat Instagramable.

Sesuai dengan namanya, semua rumah dan kawasan yang ada di kampung ini dicat dengan warna putih, sehingga tampak anggun dan bersih.

Guna memikat wisatawan, di kampung ini juga diberikan beberapa ornamen dan spot untuk berfoto selfie.

Meski letaknya berada di dekat bantaran sungai, kesan kumuh di kawasan bantaran sungai itu kini berhasil disulap menjadi kampung yang indah dan bersih.

2.Kampung Warna-Warni

Kampung warna warni

Kampung yang berlokasi di Kampung Juanda, Jodipan, Kota Malang ini cukup populer dan menjadi perbincangan wisatawan. Setiap hari kampung itu kini dikunjungi ratusan wisatawan dari berbagai penjuru Nusantara.

Ya, perkampungan yang berlokasi di pinggir sungai ini awalnya merupakan rumah penduduk, dan terkenal kumuh. Namun, pemerintah setempat mendesain dengan warna-warna cerah dan juga gambar 3 Dimensi menarik.

Perkampungan ini juga menjadi tempat ciamik untuk berfoto-foto dan selife, terlihat banyak sekali pengunjung yang datang ke sana.

3.Kampung Biru

Pasca viral tentang Kampung Warna-warni Jodipan, ternyata Malang juga memiliki Kampung Biru Arema.

Kampung tematik ini tepat berada di seberang Kampung Warna-warni. Sesuai namanya, tiap sudut jalan dan rumah di Kampung Biru Arema didominasi warna biru yang identik dengan Arema.

Perkampungan ini terlihat Instagramable. Bahkan banyak yang mengatakan mirip dengan Santorini di Yunani. Setiap sudut tempat memiliki warna biru.

Keunikan lain dari Kampung Biru ini adalah di setiap sudut tembok terdapat gambar-gambar tiga dimensi.

Bedanya, gambar yang disajikan merupakan para pemain legenda klub sepak bola Arema sehingga para penggemar klub bola bisa berfoto dengan tokoh yang diinginkan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement