Deretan Kampung Unik di Malang yang Jarang Diketahui, Ada yang Mirip Rio de Janeiro!

MALANG memiliki banyak destinasi wisata yang cocok jadi obat penat kehidupan di perkotaan. Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur ini ternyata memiliki beberapa kampung yang unik.

Beberapa kampung unik di Malang ini bahkan memiliki daya tarik tersendiri di kalangan wisatawan. Mulai dari pesona alamnya, hingga beberapa ciri khasnya.

Nah, berikut beberapa daftar kampung unik yang ada di Malang, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu, (2/8/2023).

1.Kampung Putih

Kampung Putih adalah salah satu kampung yang sangat unik di Malang. Kampung ini menawarkan pemandangan ala Eropa. Pasalnya, semua rumah di cat putih dan terlihat Instagramable.

Sesuai dengan namanya, semua rumah dan kawasan yang ada di kampung ini dicat dengan warna putih, sehingga tampak anggun dan bersih.

Guna memikat wisatawan, di kampung ini juga diberikan beberapa ornamen dan spot untuk berfoto selfie.

Meski letaknya berada di dekat bantaran sungai, kesan kumuh di kawasan bantaran sungai itu kini berhasil disulap menjadi kampung yang indah dan bersih.

2.Kampung Warna-Warni





Kampung yang berlokasi di Kampung Juanda, Jodipan, Kota Malang ini cukup populer dan menjadi perbincangan wisatawan. Setiap hari kampung itu kini dikunjungi ratusan wisatawan dari berbagai penjuru Nusantara.

Ya, perkampungan yang berlokasi di pinggir sungai ini awalnya merupakan rumah penduduk, dan terkenal kumuh. Namun, pemerintah setempat mendesain dengan warna-warna cerah dan juga gambar 3 Dimensi menarik.

Perkampungan ini juga menjadi tempat ciamik untuk berfoto-foto dan selife, terlihat banyak sekali pengunjung yang datang ke sana.

3.Kampung Biru

Pasca viral tentang Kampung Warna-warni Jodipan, ternyata Malang juga memiliki Kampung Biru Arema.

Kampung tematik ini tepat berada di seberang Kampung Warna-warni. Sesuai namanya, tiap sudut jalan dan rumah di Kampung Biru Arema didominasi warna biru yang identik dengan Arema.

Perkampungan ini terlihat Instagramable. Bahkan banyak yang mengatakan mirip dengan Santorini di Yunani. Setiap sudut tempat memiliki warna biru.

Keunikan lain dari Kampung Biru ini adalah di setiap sudut tembok terdapat gambar-gambar tiga dimensi.

Bedanya, gambar yang disajikan merupakan para pemain legenda klub sepak bola Arema sehingga para penggemar klub bola bisa berfoto dengan tokoh yang diinginkan