5 Mitos Menyeramkan di Jepang yang Bikin Bulu Kuduk Merinding, Ada Hantu Toilet Berjubah Merah

JEPANG menyimpan banyak mitos yang cukup menyeramkan sama halnya dengan di indonesia. Mitos-mitos ini diceritakan turun temurun, sehingga menjadi kisah yang terus dipercaya hingga saat ini oleh masyarakat Jepang.

Seperti halnya larangan menggunakan baju hijau di Pantai Selatan atau membunyikan klakson saat melewati kawasan angker. Di Jepang juga ada mitos yang tak kalah menyeramkan hingga membuat bulu kuduk merinding.

Dilansir dari Scoopwhoop, Rabu (2/8/2023), berikut ini mitos Jepang yang bisa membuat kita bergidik ketakutan.

BACA JUGA: Mengenal Mitos Selendang Wewe yang Dipercaya Memiliki Kesaktian

1. Topeng Noh

Topeng Noh dalam budaya Jepang digunakan untuk kepentingan teater, terlepas dari kenyataan bahwa topeng itu benar-benar menyeramkan bila dilihat secara kasat mata.

Topeng Noh mewakili berbagai perasaan manusai dari wajah tersenyum dan wajah sedih saat Anda melihatnya dari sudut yang berbeda.

Topeng Noh. (Foto: scoopwhoop)



Ketika disimpan di dalam rumah, topeng tersebut disebut-sebut bisa menarik energi negatif dari pemiliknya sampai akhirnya termakan oleh topeng itu sendiri, dan jiwa mereka terperangkap dalam dimensi yang berbeda.

2. Mitos Kamar Merah Yang Bisa Membunuh

Selanjutnya ada mitos tentang kutukan dari Kamar Merah. Sebenarnya ini adalah game komputer sederhana, namun membawa kisah mengerikan bagi para pemainnya.

Game ini dimulai dengan sebuah pintu merah yang muncul. Kemudian Anda akan diberikan pertanyaan dalam bahasa Jepang "Apakah kamu suka warna merah?" setelah masuk ke pintu, akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab.

Namun mengerikannya, akan muncul nama Anda dan teman-teman Anda secara misterius di layar. Kabarnya, mereka yang memainkan game ini akan meninggal keesokan harinya, dengan noda darah di dinding. Kisah ini sempat menggegerkan Jepang di tahun 2004.

3. Aka Manto

Aka Manto atau si jubah merah menjadi mitos yang mengerikan selanjutnya. Aka Manto akan menemui korban di toilet seraya memakai topeng putih dan jubah merah panjang.

Ada banyak cerita tentangnya. Namun yang populer beredar adalah Aka Manto akan memegang kertas toilet merah dan biru dan meminta korban untuk memilih warna tisu toilet tersebut.

Aka Manto akan membunuh Anda jika memilih warna merah dengan tusukan, dan menumpahkan darah Anda ke seluruh kaos. Namun, jika Anda menjawab biru, Aka Manto bakal mencekik atau menyedot darah hingga membuat wajah Anda berwarna biru dan mati di lantai.