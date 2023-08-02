Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Nyaman Liburan saat Cuaca Panas, Tak Khawatir Kulit Terbakar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:02 WIB
5 Tips Nyaman Liburan saat Cuaca Panas, Tak Khawatir Kulit Terbakar
Ilustrasi liburan di cuaca panas. (Huffingtonpost)
LIBURAN saat cuaca yang cerah tentu menjadi pilihan yang tepat. Anda jadi bisa eksplor destinasi wisata lebih banyak dan tak terhalang hujan.

Namun, di musim pancaroba, cuaca semakin ekstrem bahkan lebih panas dari biasanya. Cuaca panas ini bisa saja menjadi penghalang dan membuat liburanmu menjadi tak nyaman.

Tak perlu khawatir, Anda tetap bisa menikmati liburan dengan seru dan menyenangkan meski cuaca panas. Berikit tips liburan tetap nyaman saat cuaca panas.

1. Bawa Tabir Surya

Pertama ialah membawa tabir surya. Di cuaca yang panas tentu kulit membutuhkan perlindungan lebih dari teriknya matahari.

Untuk itu, membawa tabir surya merupakan keharusan untuk menjaga kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Pastikan Anda menggunakan tabir surya dengan SPF 50 untuk menjaga kulit agar tak terbakar.

2. Minum Air Putih yang Cukup

Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting khususnya di cuaca panas. Apalagi bila Anda hendak berlibur sehingga aktivitas akan lebih padat.

Untuk itu mengonsumsi air putih yang cukup harus tetap dijaga. Pastikan Anda minum dua liter air per hari untuk menjaga kondisi tubuh dan terhindari dari dehidrasi

 

3. Hindari Mandi Air Dingin

Saat liburan di cuaca panas, mandi air dingin sering kalj jadi opsi utama. Padahal, ada baiknya kami menghindari mandi air dingin saat liburan di cuaca panas lho!

Mandi air dingin justru akan menutup pori-pori Anda. Untuk itu, mandi air hangat justru disarankan apalagi setelah berpanas-panasan.

