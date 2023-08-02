Menguak Tren Liburan Gen Z Secara Global, Apa Favorit Mereka?

WISATAWAN dari kalangan generasi Z global makin cermat dalam merencanakan perjalanan. Mereka selalu menyesuaikan wisata berdasarkan minat dari rombongan mereka, pilihan destinasi, opsi hotel, akomodasi, hingga transportasi.

Bukan hanya itu, gen Z juga mendikte aturan berbusana atau dresscode saat liburan dan pilihan koper ideal untuk wisata. Tema liburan favorit kalangan gen Z adalah food-menities, cowboy-cations dan tur lokasi syuting K-drama populer.

"Sungguh berbeda dari masa pra-pandemi, turis gen Z yang gemar mendapatkan informasi dari TikTok memiliki andil penting dalam memetakan tren wisata domestik dan global untuk beberapa tahun ke depan," kata pimpinan Samsonite Indonesia, Nadya Pertiwi seperti dilansir dari ANTARA News, Kamis (3/8/2023).

Jika dulu Instagram penuh dengan tanda pagar atau tagar Outfit Of The Day (OOTD), maka TikTok juga memiliki tagar serupa yaitu Get Ready With Me (GRWM) yang menunjukkan kreator konten visual memadupadankan pakaian pada pagi hari sebelum beraktivitas di depan kamera TikTok selayaknya kaca di kamar.

Tren GRWM juga merambah kreator konten perjalanan yang menekankan pentingnya memperhatikan musim, medan, cuaca, dan rangkaian acara dalam menentukan pakaian yang hendak dibawa.

Selain itu, GRWM menyentuh pentingnya memilih koper atau luggage yang tidak hanya terjangkau, tapi, berbahan kualitas terbaik sehingga tahan banting bertahun-tahun.

Tren-tren itu terbentuk karena berbagai faktor, antara lain status pandemi yang berubah menjadi endemi, serta perbatasan negara-negara dibuka kembali untuk kembali menyambut wisatawan dan pengunjung sehingga mendorong travel revenge (perjalanan balas dendam) dari para turis.