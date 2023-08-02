Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Tren Liburan Gen Z Secara Global, Apa Favorit Mereka?

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:50 WIB
Menguak Tren Liburan Gen Z Secara Global, Apa Favorit Mereka?
Ilustrasi liburan (Foto: Pexels)
A
A
A

WISATAWAN dari kalangan generasi Z global makin cermat dalam merencanakan perjalanan. Mereka selalu menyesuaikan wisata berdasarkan minat dari rombongan mereka, pilihan destinasi, opsi hotel, akomodasi, hingga transportasi.

Bukan hanya itu, gen Z juga mendikte aturan berbusana atau dresscode saat liburan dan pilihan koper ideal untuk wisata. Tema liburan favorit kalangan gen Z adalah food-menities, cowboy-cations dan tur lokasi syuting K-drama populer.

"Sungguh berbeda dari masa pra-pandemi, turis gen Z yang gemar mendapatkan informasi dari TikTok memiliki andil penting dalam memetakan tren wisata domestik dan global untuk beberapa tahun ke depan," kata pimpinan Samsonite Indonesia, Nadya Pertiwi seperti dilansir dari ANTARA News, Kamis (3/8/2023).

Jika dulu Instagram penuh dengan tanda pagar atau tagar Outfit Of The Day (OOTD), maka TikTok juga memiliki tagar serupa yaitu Get Ready With Me (GRWM) yang menunjukkan kreator konten visual memadupadankan pakaian pada pagi hari sebelum beraktivitas di depan kamera TikTok selayaknya kaca di kamar.

 

Tren GRWM juga merambah kreator konten perjalanan yang menekankan pentingnya memperhatikan musim, medan, cuaca, dan rangkaian acara dalam menentukan pakaian yang hendak dibawa.

Selain itu, GRWM menyentuh pentingnya memilih koper atau luggage yang tidak hanya terjangkau, tapi, berbahan kualitas terbaik sehingga tahan banting bertahun-tahun.

Tren-tren itu terbentuk karena berbagai faktor, antara lain status pandemi yang berubah menjadi endemi, serta perbatasan negara-negara dibuka kembali untuk kembali menyambut wisatawan dan pengunjung sehingga mendorong travel revenge (perjalanan balas dendam) dari para turis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement