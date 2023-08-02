Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Tips Jadi Budget Traveler, Liburan Tetap Menyenangkan!

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:26 WIB
3 Tips Jadi Budget Traveler, Liburan Tetap Menyenangkan!
TRAVELING kemanapun yang diinginkan tapi dengan biaya yang ramah di kantong menjadi satu siasat bagi sebagian traveler. Mereka pun berusaha untuk mengatur budget setiap kali ingin mengunjungi destinasi impiannya.

Jika banyak yang berpikir jika menjadi budget traveller identik dengan makan seadanya, hemat sana-sini, hingga akhirnya liburan jadi fokus untuk mengatur keuangan, ternyata tak melulu seperti itu!

Menjadi budget traveler tetap lah harus memprioritaskan liburan yang nyaman dan menyenangkan. Nah, anda bisa ikuti tips berikut ini jika ingin bepergian seperti budget traveller tapi tak harus sengsara, dikutip dari Theplanetd, Kamis (3/8/2023).

1.Cari promo tiket transportasi

Salah satu budget yang cukup besar ketika travelling adalah transportasi. Apalagi jika Anda berniat untuk plesiran ke luar negeri. Tentu tak ada pilihan lain selain menggunakan pesawat.

Nah, biasakan untuk mulai mencari tiket pesawat jauh-jauh hari agar mendapat potongan harga fantastis. Ini juga berlaku untuk tiket kereta api atau bis ya! Anda juga harus mengitung budget untuk pergi ke bandara/stasiun. Jadi pastikan cari tiket transportasi yang murah.

2.Cari penginapan murah

