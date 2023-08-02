6 Persiapan Penting Liburan ke Korea Selatan, Salah Satunya Cek Harga Tiket!

KOREA adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih digandrungi oleh banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia. Tak hanya kuliner, hiburan di Korea selalu menarik untuk dikulik.

Tak heran bila sampai saat ini Korea masih dijadikan sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Mereka penasaran dengan negara tersebut, apalagi menjamurnya drama Korea membuat masyarakat semakin tertarik.

Nah bagi Anda yang ingin pergi ke Korea, tentunya harus memperhatikan serba serbi perjalanan dari Korea ke Indonesia. Penasaran apa saja? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Kamis (3/8/2023).

1. Harga Tiket

Ketika Anda berencana untuk liburan ke Korea, sebaiknya beli tiket dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Biasanya banyak tiket promo yang harganya sekitar Rp5 jutaan untuk pergi-pulang. Harga tiket tersebut tentunya sangat terjangkau.

2. Perhatikan musim

Korea sendiri merupakan negara yang memiliki empat musim. Untuk itu, sebelum pergi, Anda harus menentukan akan berangkat saat musim apa. Jangan sampai Anda salah kostum, saat musim dingin, bawa baju musim panas. Hal itu tentu akan sangat menyusahkan. Berikut daftar musim di Korea.

Musim dingin: Desember – Februari

Musim semi: Maret – Mei

Musim panas: Juni – Agustus

Musim gugur: September – November

3. Cari list makanan halal

Bagi Anda yang beragama muslim, jangan lupa untuk mencari list makanan halal. Sebenarnya, restoran halal di Korea sudah cukup banyak. Namun tak ada salahnya untuk tetap membuat list agar memudahkan Anda saat mencari makan.

4. Tentukan berapa lama

Anda juga harus tentukan berapa lama akan berlibur di Korea. Dengan begini Anda akan lebih mudah menyiapkan keperluan dan juga budget yang sesuai. Jangan sampai pengeluaran membengkak dan menyusahkan diri sendiri setelahnya. Waktu terbaik saat liburan di Korea adalah minimal 5 hari.