HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Calon Pramugari Boleh Punya Bekas Luka? Simak Penjelasannya

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |03:06 WIB
Apakah Calon Pramugari Boleh Punya Bekas Luka? Simak Penjelasannya
Pramugari pesawat maskapai internasional. (Foto:istock)
A
A
A

APAKAH calon pramugari boleh punya bekas luka? Hal ini menjadi menjadi pertanyaan bagi para wanita yang berniat menjadi seorang pramugari.

Umumnya beberapa maskapai penerbangan mempunyai peraturan ketat terkait penampilan fisik calon pramugari.

Mulai dari tinggi badan, berat badan, rambut, wajah, tato, dan bekas luka adalah beberapa peraturan maskapai. Bekas luka menjadi masalah yang banyak calon pramugara khawatirkan. Pasalnya bekas luka dapat menghalangi mimpi mereka menjadi pramugari.

Pasalnya, pramugari tidak boleh ada bekas luka karena alasan penampilan dan citra perusahaan. Anisa Fajar sebagai mantan pramugari Garuda Indonesia menceritakan pengalamannya menjadi seorang pramugari.

Dia mengatakan bawah calon pramugari harus melewati tes fisik dan tes kesehatan. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memastikan calon pramugari tidak boleh ada bekas luka dan tato di tubuhnya.

“Iya, walaupun di bagian yang tertutup baju (tato atau bekas luka) tetap tidak boleh. Syarat untuk menjadi pramugari kan enggak boleh bertato,” ujar Anisa kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Tato dan bekas luka dapat menggugurkan calon pramugari saat melewati tes fisik. Tato dan bekas luka merupakan dua hal yang tidak diperbolehkan meski keduanya tertutup pakaian.

Ilustrasi

Pramugari Emirates. (Foto: Reuters)

Namun, peraturan ini tidak berlaku bagi pramugari tetap atau senior. Mereka dapat membuat tato dan memiliki luka selama dapat menutupinya dengan pakaian.

"Tapi mungkin setelah itu, setelah jadi pramugari ya ada aja sih. Misalkan dia udah jadi pegawai tetap, tiba-tiba dia ditato. Tapi di daerah tertutup ya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pertama kali masuk tesnya itu, sesuai pengalaman aku, enggak boleh," tambahnya.

“Tapi mungkin setelah itu, setelah jadi pramugari ya ada aja sih. Misalkan dia udah jadi pegawai tetap, tiba-tiba dia ditato. Tapi di daerah tertutup ya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pertama kali masuk tesnya itu, sesuai pengalaman aku, enggak boleh,” tambahnya.

