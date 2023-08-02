Apakah Pramugari Harus Pintar Matematika? Calon Pelamar Wajib Tahu

APAKAH pramugari harus pintar matematika? Ini adalah pertanyaan yang gampang-gampang sulit dijawab, lantaran beberapa maskapai memiliki peraturan yang berbeda-beda.

Persyaratan masuk dapat bervariasi, tetapi maskapai besar umumnya mengharuskan Anda untuk mendapatkan sertifikat pendidikan menengah atas Anda dengan hasil yang baik dalam bahasa Inggris dan matematika.

Dikutip dari Newzealandrabbitclub, Rabu (2/8/2023), selain itu juga dikombinasikan dengan keberhasilan pelaksanaan ujian tertulis dan praktis, serta penilaian perilaku.

Pramugari Nattayanee. (foto: Instagram)

Satu-satunya matematika yang Anda perlukan sebagai pramugari adalah perhitungan dasar untuk menghitung waktu lokal di zona yang berbeda, perbedaan waktu, harga lokal dalam mata uang yang berbeda.