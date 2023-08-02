4 Hal Tentang Indonesia yang Begitu Terkenal di Malaysia, Sering Diklaim hingga Bikin Geram!

Reog Ponorogo, salah satu warisan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia (Foto: Instagram/@yunipatel)

BUKAN rahasia lagi jika Indonesia memiliki banyak kemiripan dengan negara tetangganya, Malaysia.

Hal itu dikarenakan ada berbagai hal yang populer di Indonesia ternyata juga terkenal di negeri jiran itu.

Mulai dari segi budaya, bahasa, karya seni serta hal-hal yang khas Indonesia lainnya juga ada dan terkenal di negara asal Upin Ipin.

Lantas apa saja tentang Indonesia yang begitu terkenal di Malaysia? Bagi yang penasaran, berikut Okezone rangkumkan 4 hal tentang Indonesia yang begitu terkenal di Malaysia;

1. Makanan

Hal yang membuat Indonesia begitu terkenal di Malaysia yakni dari segi makanan. Sebab, tak disangka-sangka bahwa kedua negara tersebut terdapat berbagai kemiripan terkait soal makanan.

Rendang pernah diklaim Malaysia (Foto: IG/@juliyanti7788)

Khususnya makanan khas asal Sumatera Barat dinilai paling populer karena cocok dengan lidah masyarakat Indonesia dan Malaysia.

2. Musik

Hal kedua tentang Indonesia yang populer di negara Malaysia yakni terkait tentang industri hiburan musik.

Sebab banyak lagu Indonesia yang sangat diminati di negara tetangga, bahkan sempat diklaim oleh negara Malaysia, seperti lagu 'Rasa Sayange' beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, sebagai warga negara kita sepatutnya berbangga dan menjaga suatu karya anak bangsa supaya tidak direbut oleh negara lain.