HOME WOMEN TRAVEL

7 Negara dengan Jam Kerja Terpendek di Dunia, Nomor 1 Pernah Menjajah Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:02 WIB
7 Negara dengan Jam Kerja Terpendek di Dunia, Nomor 1 Pernah Menjajah Indonesia
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

SEBANYAK 7 negara ini ternyata punya jam kerja terpendek di dunia. Jumlah jam kerja itu bahkan jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rata-rata jam kerja di Indonesia.

Melansir laman dataindonesia, rata-rata jam kerja yang ditempuh seluruh karyawan di Indonesia adalah 40,2 jam dalam sepekan pada tahun 2022. Angka ini sedikit lebih panjang dari rata-rata jam kerja tahun sebelumnya, yakni 38 jam.

Nah, berikut 7 negara yang punya jam kerja terpendek di dunia sebagaimana melansir dari Travel and Leisure;

7. Italia

Melansir Accounting Bola, Italia selalu menjadi negara yang menyukai keseimbangan kehidupan kerja yang baik.

Oleh sebab itu, jam kerja mingguan Italia ditetapkan maksimal 40 jam dan lembur tidak boleh melebihi 48 jam. Meski begitu, rata-rata jam kerja di Italia cenderung lebih pendek, yakni 35,5 jam per minggu.

Infografis Negara Pernah Ganti Nama

6. Belgia

Seperti dikutip dari businessculture.org, peraturan di Belgia menetapkan jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dan kedua batasan tersebut harus diperhatikan secara bersamaan. Meski begitu, rata-rata jam kerja di Belgia ternyata lebih singkat, yakni 35,5 jam per minggu.

5. Austria

Austria memiliki rata-rata jam kerja selama 35,5 jam per minggu. Seperti diwartakan Work In Austria, Undang-undang setempat juga mengatur bahwa di Austria setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 12 jam per hari dan 60 jam per minggu, termasuk lembur.

4. Swiss

Swiss dikenal sebagai negara paling aman dengan banyak kantor organisasi dunia berada di dalamnya. Oleh sebab itu, tak ayal banyak pula pekerja yang berada di Swiss. Diketahui, rata-rata jam kerja di Swiss adalah 34,6 jam per minggu.

Halaman:
1 2
      
