Ukurannya Bisa Sebesar Batang Pohon Kelapa, Inilah 10 Ular yang Mampu Menelan Manusia

ULAR merupakan hewan predator paling berbahaya bagi manusia. Sebab, hewan melata satu ini tidak hanya memiliki senjata gigitan tajam dan sebagian berbisa, namun juga mampu memangsa atau menelan tubuh manusia secara utuh!

Meski bentuk tubuhnya terlihat kecil, pipih, bersisik serta memanjang, namun siapa sangka hewan satu ini bisa memangsa manusia hidup-hidup.

Ini adalah fakta karena ular memiliki badan yang lentur sehingga mampu menelan makluk hidup yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar darinya.

Lantas apa saja jenis ular pemangsa manusia yang menakutkan ini? Berikut Okezone rangkumkan 10 di antaranya;

1. Ular Python Burma

Ular pertama yang mampu memangsa manusia adalah jenis Python Burma. Ular satu ini bisa ditemukan dengan mudah di negara Myanmar atau Burma.

Ular Python Burma (Foto: Business Insider)

Hewan satu ini mampu membunuh dengan cepat, bahkan digadang-gdang banyak manusia Suku Agta menjadi korban dari santapan ular satu ini.

2. Ular Anaconda Hijau

Ular kedua yang memangsa manusia adalah jenis anaconda hijau asal Hutan Amazon di Amerika Selatan. Hewan melata bewarna hijau dan bertubuh besar ini sangat ditakuti oleh banyak orang.

Sebab tidak hanya bobotnya yang berat namun hewan satu ini memiliki kekuatan mencengkram yang sangat kuat sehingga siapapun mangsa yang didapat bahkan lumpuh seketika, termasuk manusia.

Anaconda Hijau (Foto: Shutterstock)

3. Ular Python Australia

Jenis ular pemangsan manusia yang ketiga adalah jenis Python Australia. Hewan melata satu ini juga masuk kategori paling berbahaya di muka bumi.

Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa daya lilitan dari ular ini sangat kuat dan sanggup meremukkan tulang manusia.

Namun sampai saat ini, belum ada kabar bahwa ular Python Australia memakan korban manusia karena tempat tinggalnya jauh dari lingkungan masyarakat.