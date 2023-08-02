Mencicipi Kelezatan Nasi Babat Mbak Lin di Kota Blitar, Bercita Rasa Otentik

KOTA Blitar, Jawa Timur terkenal dengan ragam kuliner yang menggugah selera. Seperti menu daging babat buatan Mbak Lin yang memiliki cita rasa khas bagi para penikmatnya.

Seperti rasa baceman. Daging babat rumah makan nasi babat Mbak Lin berasa manis di lidah. Kemudian juga empuk.

Tak perlu gigitan keras untuk mengoyak serat tebalnya. Mbak Lin, pemilik usaha kuliner nasi babat, telah mengolah dengan ketrampilan terbaiknya.

“Sebelum digoreng, semua daging babat dipresto dulu,” tutur Anita salah seorang karyawan membocorkan rahasia dapurnya.

Mbak Lin selalu menyajikan daging babat terbaiknya. Sebelum dinikmati para pelanggan, semua daging babat itu lebih dulu ia tenggelamkan ke dalam panci presto.

Uap panas panci dalam takaran waktu tertentu telah melunakkan seluruh serat yang semula ulet. Mbak Lin mampu mengatasi persoalan daging yang selalu terkenal melawan saat digigit itu.

Sebelum dimatangkan oleh panas minyak sawit, daging bagian dinding lambung sapi itu, kata Anita lebih dulu melalui proses pengungkepan. Daging babat dibekap ke dalam racikan bumbu yang rasa manisnya mengambil dari manis gula Jawa.

Melalui pori-pori daging yang telah lentur, glukosa yang telah bercampur dengan bumbu itu, meresap maksimal.

Nasi Babat Mbak Lin di Kota Blitar. (Foto:Solichan Arif)

“Itu yang membuat rasa daging babat terasa manis di lidah,” ungkap Anita.

Rumah makan nasi babat Mbak Lin berada sekitar seratus meteran di sebelah utara makam Proklamator Soekarno atau Bung Karno Kota Blitar. Tepatnya di wilayah Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan.

Tempat makan itu didesain gaya tradisional, yakni dengan seluruh dinding ruangan memakai anyaman bambu serta separuh tembok. Kursi dan meja hidangan tertata dengan jarak yang tak mengganggu pengunjung satu sama lain.

Untuk membuat betah para pengunjung dari kalangan muda-mudi, seperangkat jaringan internet wifi telah dipasang. Sulin, begitu nama lengkap Mbak Lin, kata Anita belum lama memulai usahanya. Mereka bersyukur hidangan nasi babat telah menjadi idola.

Anita tak mengungkapkan detil omset hariannya. Ia hanya mengatakan menu nasi babat Mbak masih menempati penjualan tertinggi dibandingkan menu lainnya.