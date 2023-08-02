Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Restoran Chinese Food di Jakarta, Sajikan Menu Lezat Bercita Rasa Oriental

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:01 WIB
Deretan Restoran <i>Chinese Food</i> di Jakarta, Sajikan Menu Lezat Bercita Rasa Oriental
Menu chinese food di Restoran Din Tai Fung (Foto: IG/@dintaifungindo)
RESTORAN chinese food menjadi salah satu kuliner favorit sebagian orang. Ya, selain karena rasanya yang lezat, juga masih banyak pilihan menu recommended mulai dari sayuran, daging hingga seafood yang dimasak dengan bumbu bercita rasa oriental.

Di Jakarta sendiri, terdapat deretan restoran chinese food yang menyediakan menu-menu spesial. Bahkan beberapa di antaranya selalu ramai pelanggan dan selalu menjadi favorit khususnya di acara-acara penting seperti Tahun Baru Imlek misalnya.

Nah berikut Okezone rekomendasikan 4 restoran chinese food di Jakarta yang bisa Anda sambangi untuk menikmati beragam menunya.

1. Fook Yew

Restoran chinese food yang pertama ialah Fook Yew. Menu favorit di restoran ini antara lain bakpao goreng yang berisi kuah berdaging dan jinshan phoenix dumpling dengan isian udang, telur asin, dan bayam.

Fook Yew

Chinese Food (Foto: IG/@fook_yew)

Selain itu tersedia juga menu lainnya yang tak kalah menggugah selera, seperti sup kepiting, bebek panggang, nasi goreng taro, telur ikan asin renyah dan udang goreng saus manis & pedas. Lokasinya ada di Grand Indonesia Lantai 3A Nomor 23 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Harga makanan di Fook Yew ini dimulai dari Rp28 ribu.

2. Liyen Restaurant

Liyen Restaurant, restoran chinese food ini menyediakan babi panggang dan aneka chinese food seperti yong tofu, tim baso, udang mayonaise, kembang tahu, dan masih banyak lainnya di tempat ini. Biasanya, orang-orang akan memesan menu leher babi, lindung cah fumak, bebek panggang.

Liyen Restaurant

Chinese Food (Foto: IG/@liyenrestaurant)

Liyen Restaurant menyediakan fasilitas berupa area outdoor bagi Anda yang ingin merokok atau menikmati cuaca di Jakarta.

Untuk sekali makan, para pengunjung rata-rata menghabiskan di atas Rp200 ribu per orang. Lokasinya berada di Jalan Batu Tulis Raya No. 37, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
