HOME WOMEN FOOD

10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:35 WIB
10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya
10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya, (Foto: MF Products UK)
A
A
A

10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya, penting untuk diketahui karena kebanyakan masyarakat awam kurang mengenal manfaat dari daun buah satu ini.

Padahal, tahukah Anda bahwa daun sirsak atau yang bernama Latin, Annona Muricata telah dikenal selama berabad-abad karena berbagai manfaat kesehatannya. Tanaman ini berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, tetapi kini telah menyebar di berbagai belahan dunia.

Daun sirsak kaya akan senyawa bioaktif yang telah diteliti dan terbukti punya potensi dalam mendukung kesehatan. Simak ulasan beberapa manfaat daun sirsak dan cara mengolahnya agar dapat dinikmati dengan baik di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (3/8/2023)

1. Lawan radikal bebas: Daun sirsak kaya akan antioksidan, seperti polifenol dan flavonoid, yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan inilah yang berpotensi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan mengurangi risiko penyakit degeneratif.

2. Meningkatkan imun: Manfaat ini karena adanya kandungan fitokimia dalam daun sirsak, seperti acetogenins, yang diketahui bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh dalam melawan infeksi.

 BACA JUGA:

(10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya, Foto: University of Seville)


3. Anti inflamasi: Ekstrak daun sirsak telah menunjukkan sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang seringkali menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan.

(10 Manfaat Daun Sirsak dan Cara Mengolahnya, Foto:1000 Eco Farms)

      
