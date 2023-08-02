5 Tips Jitu agar Talenan Plastik Tak Mudah Bergeser saat Dipakai

BERBAGAI macam talenan atau cuttingboard biasanya digunakan di dapur, ada yang terbuat dari kayu, ada pula yang terbuat dari plastik seperti melamin.

Berbeda dengan yang terbuat dari kayu, biasanya talenan plastik ini memang lebih murah, punya warna-warni lucu, dan lebih nyaman saat dipakai bagi sebagian orang. Tapi, minusnya talenan model seperti ini mudah tergelincir atau bergeser saat dipakai memotong dan mengiris-iris bahan makanan.

Padahal, talenan yang kuat dan tahan lama sangat penting untuk stabilitas, terutama saat menggunakan pisau yang tajam loh! Sebab jika punya permukaan yang licin, dan jadi susah digunakan, talenan ini dapat bereaksi terhadap makanan dan menjadi tidak aman untuk digunakan.

Tenang, ada kok cara untuk membuat talenan plastik ini tetap stabil di tempatnya, tak bergeser-geser saat dipakai. Melansir NDTV, Rabu (2/8/2023) berikut lima tipsnya.

1. Pakai kain lembap bagian bawah talenan: Cara ini untuk menghasilkan daya cengkeram dan mencegah talenan tergelincir. Cukup letakkan handuk lembap atau kain katun tipis di antara meja dan talenan.





(Foto: Instagram)

2. Dialasi tisu: Jika tidak memiliki kain katun, bisa juga pakai paper towel yang biasa ada di dapur. Supaya tetap stabil saat memotong-motong atau mencincang bahan makanan.