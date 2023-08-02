Apakah Benar Minuman Bersoda Bisa Menurunkan Kolesterol?

APAKAH Benar Minuman Bersoda Bisa Menurunkan Kolesterol, akan dibahas singkat melalui artikel berikut ini. Mengingat minuman bersoda jadi favorit atau pilihan dari banyak orang, tak terkecuali orang-orang dengan kolesterol tinggi.

Minuman bersoda sendiri memang minuman yang menyegarkan dan memuaskan dahaga. Lantas apakah ada pengaruhnya dengan kadar kolesterol dalam darah? Apakah benar minuman bersoda bisa menurunkan kolesterol, atau ini hanya merupakan mitos di bidang kesehatan saja.

Minuman bersoda atau minuman berkarbonasi merupakan air minum yang ditambah gas karbon dioksida ke dalamnya. Hal ini yang menyebabkan minuman bersoda punya gelembung-gelembung kecil yang biasa didapat pada minuman bersoda.

Selain itu, minuman soda memiliki sensasi rasa yang menggelitik di lidah dan mulut. Meski di pasaran sekarang sudah tersedia varian minuman bersoda yang diproduksi tanpa tambahan gula dan perasa, namun sebagian besar minuman bersoda ditambah dengan gula dan juga perasa.

(Apakah Benar Minuman Bersoda Bisa Menurunkan Kolesterol, Foto:Freepik)





Tak melulu negatif, ternyata minuman bersoda punya sejumlah manfaat bagi kesehatan. Merujuk pada studi Chemical Senses tahun 2012, menemukan bahwa minuman bersoda mempermudah proses menelan, memicu sensasi kenyang lebih lama ketimbang air tawar, dan memperlancar buang air besar (BAB).

Namun, apakah benar minuman bersoda bisa menurunkan kolesterol? Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023) sejauh ini tidak ada satupun jurnal ilmiah yang menjelaskan bahwa minuman bersoda yang bsia menurunkan kolesterol. Bahkan, pakar kesehatan menyebutkan bahwa minuman bersoda dapat menurunkan kolesterol adalah mitos dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta medis.