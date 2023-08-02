Advertisement
FOOD

5 Makanan yang Berpotensi Menggugurkan Kandungan, Ibu Hamil Wajib Waspada

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:04 WIB
5 Makanan yang Berpotensi Menggugurkan Kandungan, Ibu Hamil Wajib Waspada
Ibu Hamil (Foto: Freepik)
A
A
A

TERDAPAT sejumlah makanan yang berpotensi menggugurkan kandungan pada ibu hamil perlu diperhatikan. Pasalnya, penyebab keguguran pun beragam, mulai dari kelainan kromosom, paparan TORCH, hormon tidak seimbang, hingga makan makanan tertentu.

Selain itu, keguguran ditandai dengan adanya pendarahan, kram pada perut, dan nyeri di punggung bawah atau bisa jadi pola makanan yang buruk.

Berikut ini 5 makanan yang berpotensi menggugurkan kandungan dilansir dari Nidirect

1. Olahan Susu

Susu

Kemungkinan kecil produk-produk susu tidak mengalami proses pasteurisasi atau pematangan sehingga mengandung bakteri listeria yang bisa menyebabkan infeksi listeriosis.

Jika ibu hamil mengalami Infeksi tersebut, maka berisiko mengalami keguguran atau bayi lahir dengan kondisi tidak sehat.

