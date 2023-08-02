Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Air Kelapa Penyebab Asam Urat? Begini Penjelasannya

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:33 WIB
APAKAH Air Kelapa Penyebab Asam Urat? Mungkin jadi pertanyaan yang bisa terlintas di benak para pengidap asam urat. Mengingat kambuhnya asam urat pada seseorang, memang bisa dipicu oleh makanan dan minuman tertentu.

Terkait air kelapa dan asam urat sendiri, dikutip dari laman resmi Rumah Sakit Islam Jakarta disebutkan bahwa air kelapa merupakan salah satu minuman yang sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat, karena mengandung purin yang tinggi.

Sementara itu, mengutip Alodokter, Rabu (2/8/2023) menurut dr. Andisty Ate menyebut sebenarnya pada dasarnya orang dengan penyakit asam urat bisa saja mengonsumsi air kelapa, asalkan tidak berlebihan. Tetapi belum ada juga bukti klinis yang menunjukkan bahwa manfaat air kelapa dapat menurunkan kadar asam urat.

(Apakah Air Kelapa Penyebab Asam Urat?, Foto: Freepik)

Selain berkonsultasi dengan dokter, penderita asam urat disarankan untuk menerapkan pola gaya hidup sehat, untuk menjaga kadar asam urat dalam batasan normal, sehingga tak gampang kambuh, yakni;

1. Perbanyak minum air mineral, dengan minimal 2 liter per hari

2. Berolahraga dan mengurangi berat badan

