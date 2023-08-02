Apakah Singkong Tidak Boleh Dikonsumsi oleh Penderita Asam Urat?

BEBERAPA fakta terkait apakah singkong boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat menarik untuk dikulik. Pasalnya, singkong dianggap memiliki kandungan purin tinggi yang harus dihindari oleh penderita asam urat.

Lantas apakah singkong tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat? Jawabannya tidak benar. Melansir dari Healthifyme, bagian tanaman singkong yang mengandung banyak purin adalah daunnya, bukan di umbinya. Untuk itu aman bagi penderita asam urat.

Melansir dari Casana Foods, makanan berbahan dasar singkong dapat digunakan untuk mengurangi kelebihan asam urat dan melancarkan keluarnya limfatik.

Meski begitu, singkong tidak boleh langsung dikonsumsi saat masih mentah. Hal ini karena mengandung banyak sianida alami yang sangat beracun untuk tubuh. Pengolahan yang salah juga dapat berakibat fatal bagi kesehatan.