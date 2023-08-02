Resep Bubur Jagung Keju, Bisa untuk Snack MPASI si Kecil

TAK jarang banyak ibu, terutama ibu-ibu muda yang kebingungan dalam menyiapkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) untuk si buah hati.
Nah, jika Anda salah satunya, mungkin bisa mencoba resep bubur jagung keju dari dr. Annisa Florence berikut ini. Kombinasi jagung dan keju di sini menghadirkan, tekstur dan sensasi dari jagung saat digigit untuk membantu melatih bayi yang mulai tumbuh gigi dan suka menggigit.
Sementara keju, selain membantu memenuhi kalori harian bayi, cita rasa bubur yang manis dan creamy dari keju menghadirkan rasa yang tak membosankan dan menarik untuk anak. Lantas bagaimana cara membuatnya? Berikut resep bubur jagung keju yang bisa untuk MPASI si kecil, dikutip melalui akun Instagram dr. Annisa, @rddenisa, Rabu (2/8/2023).
Bahan:
300 gram Jagung pipil
800 ml Air
Gula pasir secukupnya
60 ml Santan
2 sdm Tepung maizena, (larutkan dengan air)
Keju parut secukupnya
BACA JUGA:
Catatan penting:
Bagi bayi berusia di bawah satu tahun, gula pasir sebaiknya tidak usah ditambahkan dalam resep ini. Resep ini boleh diberikan untuk bayi sejak usia 6 bulan. Takaran resep di atas merupakan porsi, untuk takaran dan tekstur dr. Annisa menyebut silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak.